ترامب يوجه إهانة "غير مسبوقة" للصحافة الأمريكية.. الرئيس الأمريكي: صحفيو الولايات المتحدة يروجون للأخبار الكاذبة

ترامب لرئيس لاتفيا: اختر صحفيا من البلطيق

صحف أمريكية أظهرت ترامب "عاريا بوجه خنزير"

الرئيس الأمريكي قاطع أول حفل لمراسلي البيت الأبيض

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على الصحافة الأمريكية ولكن هذه المرة بشكل غير مسبوق خلال مؤتمر صحفي مشترك بواشنطن مع رؤساء 3 دول (استونيا وليتوانيا ولاتفيا) ووصف إعلاميي بلاده أمام الحضور بأنهم "صحفيو الأخبار الكاذبة".وطلب ترامب، خلال المؤتمر، من رئيس لاتفيا، اختيار صحفي من بلاده لإلقاء سؤاله: "السيد الرئيس.. اختر صحفيا من البلطيق"، وفي ظل كثرة الأيدي المرفوعة في القاعة من الصحفيين، شعر رئيس لاتفيا بالحيرة، وبدا مترددا في الاختيار، وعلى الفور عالجه ترامب بتعليق: "لا تختر صحفي أخبار كاذبة من الولايات المتحدة".ويعتبر الهجوم الأخير من ترامب على الصحافة حلقة من سلسلة اشتباكات بين الطرفين بدأت منذ أن كان مرشحا حيث اتهم المؤسسات الأمريكية بـ"عدم النزاهة" خلال تغطيتها حملته الانتخابية في مقابل الاهتمام بمنافسته الديمقراطية الخاسرة هيلاري كلينتون، ووصفها بحزب المعارضة، قبل إعلانه أنها "عدوة للشعب الأمريكي، وفي المقابل أعلنت صحف ومجلات أمريكية مساندتها لهيلاري وعقب فوزه قامت الصحافة بنشر العديد من التسريبات التى أدت لاحقا للإطاحة بعدد من رموز إدارته، ومؤخرا أظهرت مجلة نيوركر ترامب على غلافها عاريا، فيما وضعت مجلة نيويورك مجازين وجه ترامب على هيئة خنزير.واعتاد ترامب أن يستخدم حسابه على موقع تويتر كوسيلة للتواصل مع العالم بإعلان سياساته أو تغييرات بإدارته، وكان يقول للأمريكيين "إذا أردتم معرفة الحقيقة، عليكم بمتابعة حسابي" فيما يعتمد على قنوات يمينية مثل "فوكس" في نشر أخباره واستشارة ضيوفها في قراراته ولاحقا تعيينهم في إدارته.وشكل إعلان ترامب مقاطعته لأول عشاء سنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض أبرز ملامح تلك العلاقة السيئة التى تجمعه بالصحافة، حيث حضر جميع الرؤساء الأمريكيين عشاء مراسلي البيت الأبيض مرة واحدة على الأقل، وعادة ما يلقي كل رئيس أمريكي خطابا يغلب عليه المرح في الحفل السنوي، وحضر الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الحفل ثماني مرات، وفي سنوات ماضية، حضر دونالد ترامب نفسه ذلك العشاء، ولكنه أعلن عبر تويتر: "لن أحضر عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض هذا العام. أتمنى أن يكون الجميع بخير وأن يقضوا أمسية رائعة"، وجاء إعلان ترامب بعد يوم واحد من استبعاد البيت الأبيض محطات إعلامية وصحف بارزة من حضور موجز صحفي غير رسمي.وقالت رابطة مراسلي البيت الأبيض، في بيان، إنها أخذت علما بإعلان الرئيس، وإن العشاء "سيظل احتفالا بالتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة والدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام المستقلة في دولة فتية مثل الولايات المتحدة.