ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمونانا

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:36 م
النادي المصري
النادي المصري
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد الصداقة الدولي بالعاصمة الجابونية ليبرفيل مرانه الأساسي استعدادًا لمباراته بذهاب دور الـ 32 مكرر من النسخة الـ15 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية التي تجمعه بمضيفه فريق مونانا الجابوني في الرابعة عصر بعد غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة.

وخلال المران الذي استمر لما يقرب من ساعتين ركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام حسن على النواحي الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق مونانا والذي حرص العميد على مشاهدة عدد من المباريات الأخيرة له ، وخاصةً مباراتيه أمام الأهلي بدور الـ 32 من دوري الأبطال الأفريقي واللتين انتهيتا بصعود الأهلي لدور المجموعات من البطولة ذاتها بعد فوزه على مونانا بمجموع المباراتين بسبعة أهداف مقابل هدف.

واُختتم المران بتقسيمة بطول الملعب شهدت حماسًا بالغًا من جميع اللاعبين الذين تباروا فيما بينهم لنيل ثقة مديرهم الفني ، الذي حرص على تدريب لاعبيه على تسديد ركلات الجزاء في ختام المران.
المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمونانا
المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمونانا
المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمونانا
المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمونانا
المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمونانا
المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمونانا
المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمونانا
المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمونانا

ترشيحاتنا

شاهد.. تعليق نارى من تامر أمين على بيان ألتراس أهلاوي

عضو مجلس إدارة النادى الأهلى يكشف آخر تطورات مشروع القرن.. فيديو

شاهد.. تعديل تشريعي لمنع تطبيقات ألعاب الموت.. وحقيقة حظر فيسبوك

ليفربول يعتذر لمانشستر سيتي بعد إلقاء قارورات على حافلة فريقه

أحمد موسى: «الألتراس» روابط إرهابية شوهت الكرة المصرية.. فيديو

«الجندي» يلتزم الصمت بعد جلسة احتواء أزمته مع البرلمان

ننشر أسعار وطرق تصنيع "الرنجة والفسيخ والملوحة" قبل شم النسيم .. فيديو

أحمد الكأس يكشف سبب اعتذاره عن المشاركة بمونديال 90

مفاجأة.. أسرة «مريم» ضحية العنصرية بلندن تتنازل عن القضية حتى تتسلم جثتها.. فيديو

مدرب الزمالك السابق يقود الشعلة للفوز على جدة بـ«رباعية» في الدوري السعودي

أسامة نبيه يكشف حقيقة رحيل كوبر والجهاز المعاون عن تدريب المنتخب.. فيديو

أحمدي نجاد يفضح النظام الإيراني ويطمئن الشعب "الربيع الحقيقي قادم"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جماهير ليفربول تشعل أجواء ملعب الأنفيلد بالشماريخ

شاهد.. جماهير ليفربول تعتدي على أوتوبيس مانشيستر سيتي

الإعلامية مها موسى تكشف تفاصيل برنامجها "نهاية الأسبوع" فى "صدى البلد".. صور

معرض لـ أفيشات أحمد السقا فى كازابلانكا.. صور

صور.. إنطلاق مسرح السعودية بـ "دنيا الألعاب" و"ممنوع دخول السيدات"

فيديو

محمد صلاح يصاب ويخرج من لقاء ليفربول ومانشستر سيتي.. فيديو
شاهد .. تعليق كوميدي من تامر أمين بعد سماع سعر الفسيخ
عضو مجلس إدارة النادى الأهلى يكشف آخر تطورات مشروع القرن.. فيديو
محمد صلاح يسجل 38 هدفا ويصنع 13 بإجمالي 51 هدفا .. فيديو
شاهد.. فيديوجراف لمواعيد ومصروفات حج قرعة الداخلية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟