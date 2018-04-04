المصري يؤدي مرانه الأساسي استعدادًا لمونانا

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد الصداقة الدولي بالعاصمة الجابونية ليبرفيل مرانه الأساسي استعدادًا لمباراته بذهاب دور الـ 32 مكرر من النسخة الـ15 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية التي تجمعه بمضيفه فريق مونانا الجابوني في الرابعة عصر بعد غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة.





وخلال المران الذي استمر لما يقرب من ساعتين ركز الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن حسام حسن على النواحي الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق مونانا والذي حرص العميد على مشاهدة عدد من المباريات الأخيرة له ، وخاصةً مباراتيه أمام الأهلي بدور الـ 32 من دوري الأبطال الأفريقي واللتين انتهيتا بصعود الأهلي لدور المجموعات من البطولة ذاتها بعد فوزه على مونانا بمجموع المباراتين بسبعة أهداف مقابل هدف.



