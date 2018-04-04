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أخبار البلد

ننشر ضوابط تصدير الفواكه عقب رفع السعودية حظر استيراد الفراولة والفلفل المصرى

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:22 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
أعلنت وزارة الزراعة عن عدد من الضوابط والشروط الخاصة للمزارع التي تصدر الفواكة خاصة أن السلطات السعودية رفعت الحظر عن إستيراد الفراولة و الفلفل والجوافة المصرية.

تضمنت الضوابط التأكد من وجود مخازن ودفاتر سليمة بتلك المزارع، بالإضافة إلى وضع شروط لتوقيت رش المبيدات والنسبة المستخدمة المصرح بها ، تحليل كامل لمتبقيات المبيدات بالمعامل المعتمدة قبل التصدير ، إستبعاد الشركات التي أرتكبت أي مخالفات بالإضافة الى اعتماد المزارع المصدرة.

شملت الضوابط ضرورة استكمال استمارة تسجيل الشركات والمتوافرة حاليا بالإدارة المركزية للحجر الزراعي ، توافر مستندات السجل التجاري، سجل المصدرين، بطاقة الرقم القومي لصاحب أو مدير الشركة المسئول مع صورة منها.

تقديم الأوراق المطلوبة قبل البدء في عملية التصدير خلال مدة لا تزيد عن 15 يوما.

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