ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

غدا.. توقيع بروتوكول تحقيق التنمية المستدامة في مجال الابتكار وريادة الأعمال

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:24 م
هالة السعيد
هالة السعيد
آية الجارحي
يوقع مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، غدًا الخميس، بروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مجال المعرفة والابتكار، من خلال إنشاء شبكة قومية تضم حاضنات الأعمال علي مستوي محافظات الجمهورية.

وينص البروتوكول على أن يصبح المقر الرئيسي لشبكة الحاضنات القومية بالمعهد القومي للتخطيط وأن يكون للشبكة مكتب بأكاديمية البحث العلمي، ويتم البدء في إنشاء حاضنة أعمال بجامعة الاسكندرية، بالإضافة إلى البدء بدعم وتطوير حاضنة الأعمال بجامعة طنطا.

من جانبها قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مشروع رواد 2030 يستهدف النهوض بالكفاءات الشابة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة مما يحقق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 عن طريق خلق مجتمع علمي قادر علي دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار ويتميز بوجود نظام متكامل يضمن القيمة التنموية للمعرفة ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية.

وفي السياق ذاته أكدت د. غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030 علي أهمية نشر فكر حاضنات الأعمال والتي تقدم المساعدة في إقامة مشروعات إنتاجية أو خدمية تعمل على تقديم خدماتها للمجتمع، والعمل على تهيئة المناخ المناسب وتوفير كل الإمكانيات التي تعمل على تسهيل إقامة المشروعات، إلى جانب العمل علي ربط المشروعات الجديدة مع السوق من خلال تكوين حلقة مشتركة بين هذه المشروعات والمشروعات الموجودة بالفعل، إضافة إلى إمكانياتها في ربط المشروع المحتضنة داخل الحاضنة مع بعضها البعض للاستفادة من خبراتها ونقاط ضعفها.

يشهد توقيع البروتوكول د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ود. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ويوقع البروتوكول كل من د.غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 والممثلة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي.

ترشيحاتنا

أحمد موسى: «الألتراس» روابط إرهابية شوهت الكرة المصرية.. فيديو

في تطور سريع.. إدارة نادي الزمالك تسلم كشوف المرتبات والمكافآت للجنة المالية

محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول لسحق مانشستر سيتي 3-0 بالشوط الأول.. فيديو

مفاجأة غير متوقعة فى قضية مريم ضحية القتل العنصرى ببريطانيا .. فيديو

نجم منتخب مصر يقترب من زيادة عدد المحترفين بالدوري الإنجليزي

المنتخب يوضح موقف إكرامي من المونديال.. فيديو

شاهد.. ضابط قطري يدعم أعضاء داعش في سوريا

أحمد ناجي يوضح ملامح الحارس الأساسي فى كأس العالم.. فيديو

ميرور: أفريقيا تنشطر إلى قارتين.. صور

شاهد.. بث مباشر لمباراة ليفربول مع مانشيستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مطعم يقدم سندوتش مجانا مع كل هدف لـ«صلاح»

«الجندي» يلتزم الصمت بعد جلسة احتواء أزمته مع البرلمان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميحة أيوب ونجوم الفن يشاهدون محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا.. صور

شاهد.. جماهير ليفربول تشعل أجواء ملعب الأنفيلد بالشماريخ

شاهد.. جماهير ليفربول تعتدي على أوتوبيس مانشيستر سيتي

الإعلامية مها موسى تكشف تفاصيل برنامجها "نهاية الأسبوع" فى "صدى البلد".. صور

معرض لـ أفيشات أحمد السقا فى كازابلانكا.. صور

فيديو

محمد صلاح يصاب ويخرج من لقاء ليفربول ومانشستر سيتي.. فيديو
شاهد .. تعليق كوميدي من تامر أمين بعد سماع سعر الفسيخ
عضو مجلس إدارة النادى الأهلى يكشف آخر تطورات مشروع القرن.. فيديو
محمد صلاح يسجل 38 هدفا ويصنع 13 بإجمالي 51 هدفا .. فيديو
شاهد.. فيديوجراف لمواعيد ومصروفات حج قرعة الداخلية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟