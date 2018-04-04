شاهد.. تعديل تشريعي لمنع تطبيقات ألعاب الموت.. وحقيقة حظر فيسبوك

قال النائب أحمد بدراوي، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن طلبات إحاطة بعض النواب لا تهدف إلى إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي ولكن لتنظيم عملها، مؤكدا أنه لا نية لإغلاق فيس بوك ولكن الهدف حماية البيانات.



وأضاف بدراوي فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» أن هناك دراسة أشارت إلى أن بعض ألعاب الفيديو تسببت فى ضرر للأطفال والشباب، مشددا على ضرورة تحذير أولادنا من هذه الألعاب لأنها تشكل خطورة على حياتهم.



وأوضح عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن الشباب يحمل تطبيقات ألعاب على هواتفهم المحمولة وتشكل الأعمار بين 15 و 18 سنة، مشيرا إلى أن هناك تشكيل عصابي اليكتروني يخطف الأطفال تحت بند تطبيقات الألعاب الالكترونية.