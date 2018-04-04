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شاهد.. تامر عبدالمنعم في أول تعليق على حكم حبسه 3 سنوات

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:21 م
الفنان تامر عبدالمنعم
الفنان تامر عبدالمنعم
نورا المري
قال الفنان تامر عبدالمنعم، إنه سيعود إلى الشاشة يوم السبت المقبل، بعد تماثله الشفاء من الحادث التي تعرض لها، وتسبب في تغيبه عن برنامجه المذاع على فضائية "العاصمة".

وروى "عبدالمنعم"، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، اليوم الأربعاء، تفاصيل الحادث التي تعرض له، قائلا، إنه كان خارجا للعشاء فاصطدم بالموتسيكل الخاص به في سيارة سوزوكي على الطريق، تسببت في إصابته ببعض الكدمات، إضافة إلى أنها أحدثت خلعا في الكتف.

وأكد "عبدالمنعم"، أنه على وشك التماثل الشفاء والعودة من جديد، مُشيرا إلى أنه خرج من المستشفى، في اليوم التالي للحادث، بعد انتهاء الفحوصات الطبية.

وحول تأييد حكم حبسه 3 سنوات غيابيا، فى قضية إصدار شيك بدون رصيد للفنان محمد فؤاد، قال، إن الحادث تسبب في منعه حضور جلسة المحاكمة، معربا عن نيته لعمل استئناف على قرار الحبس، قائلا:"سأودع أموال محمد فؤاد في المحكمة".

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