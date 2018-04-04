ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رضا البلتاجي: الدولة أكبر من أن تنخدع ببيانات الألتراس للتحايل على قانون الرياضة

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:47 م
روابط الاولتراس
روابط الاولتراس
معتز الخصوصى
قال رضا البلتاجى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن الدولة أكبر من أن تنخدع بما تصدره روابط الألتراس من بيانات للتحايل على قانون الرياضة ، مشيرا إلى أن الدولة كانت مخطئة حينما اعفت عنهم خلال العام الماضى.

وأكد البلتاجى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" انه لابد من تطبيق القانون وان كل مدان يأخذ جزاءه بما يستوجب عقابه، مشيرا الى ان نصف روابط الالتراس فاسدة ، كما انهم لايعون خطورة الموقف والتربص للدولة من الداخل والخارج.

وكانت قد كشفت مصادر لـ"صدى البلد" أن روابط الألتراس تحاول من إصدار البيانات التحايل على قانون الرياضة وحكم المحكمة فى محاولة للتنصل من محاولات التخريب فى المباريات وأن هذه الكيانات غير شرعية وغير مسيطرة على تصرفات عناصرها.

كانت قد أصدرت رابطة الألتراس الأهلاوى بيانًا يوضح مواقفهم تجاه الدولة والتزامهم الكامل خلال الفترة الماضية بتعليمات الأمن مما جعل المسئولين يشيدون بأدائهم فى المباريات التى حضروها.

كما ناشدت رابطة الألتراس فى بيانها رئيس الجمهورية بالإفراج عن عناصرهم المقبوض عليهم عقب أحداث مباراة مونانا الجابونى بستاد القاهرة وتعهدهم بعدم حدوث أى مشاكل من عناصرهم مرة أخرى.

من جانبه استنكر خبير قانونى تصرفات الألتراس فى تلك المباراة وما فعلوه من أحداث شغب تجاه الأمن ومؤسسات الدولة.

وقال الخبير إن قانون الرياضة ينص على أن مجموعات الألتراس غير شرعية ومحظورة وأن المادة 90 من قانون الرياضة وحكم محكمة عابدين للأمور المستعجلة تنص على: "حظر روابط الألتراس بصفة عامة وأن هذه الروابط كيانات غير شرعية وغير مقبول قيامها بإصدار أي كيانات مع التأكيد على أنه لا يوجد اسم للروابط الرياضية بقانون الرياضة الجديد وأن تلك الروابط تحاول من إصدار البيانات التحايل على قانون الرياضة وحكم المحكمة فى محاولة للتنصل من محاولات التخريب التى قامت بها والحقيقة ان هذه الكيانات غير شرعية وغير مسيطر على تصرفات عناصرها.

ترشيحاتنا

«الجندي» يلتزم الصمت بعد جلسة احتواء أزمته مع البرلمان

نجلة حمدي الفخراني تكشف اللحظات الأخير لانتحار شقيقها بسبب لعبة الحوت الأزرق

شاهد.. تامر عبدالمنعم في أول تعليق على حكم حبسه 3 سنوات

شاهد.. أول تعليق من والد «مريم» ضحية العنصرية في بريطانيا بعد أنباء التنازل عن القضية

ميرور: أفريقيا تنشطر إلى قارتين.. صور

محمد صلاح يسجل هدفاً ويقود ليفربول للتقدم على مانشستر سيتي 2-0.. فيديو

مشاهدة مباراة برشلونة وروما بث مباشر 4-4-2018 دوري ابطال اوروبا .. كورة لايف

في تطور سريع.. إدارة نادي الزمالك تسلم كشوف المرتبات والمكافآت للجنة المالية

مفاجأة.. أسرة «مريم» ضحية العنصرية بلندن تتنازل عن القضية حتى تتسلم جثتها.. فيديو

أردوغان يطلب من فتاة حسناء الوقوف بجانبه لالتقاط صورة خلال لقاء بوتين .. فيديو

17 جنيها سعر الدولار بنهاية العام

مطعم يقدم سندوتش مجانا مع كل هدف لـ«صلاح»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جماهير ليفربول تشعل أجواء ملعب الأنفيلد بالشماريخ

شاهد.. جماهير ليفربول تعتدي على أوتوبيس مانشيستر سيتي

الإعلامية مها موسى تكشف تفاصيل برنامجها "نهاية الأسبوع" فى "صدى البلد".. صور

معرض لـ أفيشات أحمد السقا فى كازابلانكا.. صور

صور.. إنطلاق مسرح السعودية بـ "دنيا الألعاب" و"ممنوع دخول السيدات"

فيديو

محمد صلاح يصاب ويخرج من لقاء ليفربول ومانشستر سيتي.. فيديو
شاهد .. تعليق كوميدي من تامر أمين بعد سماع سعر الفسيخ
عضو مجلس إدارة النادى الأهلى يكشف آخر تطورات مشروع القرن.. فيديو
محمد صلاح يسجل 38 هدفا ويصنع 13 بإجمالي 51 هدفا .. فيديو
شاهد.. فيديوجراف لمواعيد ومصروفات حج قرعة الداخلية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟