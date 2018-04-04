رضا البلتاجي: الدولة أكبر من أن تنخدع ببيانات الألتراس للتحايل على قانون الرياضة

قال رضا البلتاجى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان إن الدولة أكبر من أن تنخدع بما تصدره روابط الألتراس من بيانات للتحايل على قانون الرياضة ، مشيرا إلى أن الدولة كانت مخطئة حينما اعفت عنهم خلال العام الماضى.





وأكد البلتاجى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" انه لابد من تطبيق القانون وان كل مدان يأخذ جزاءه بما يستوجب عقابه، مشيرا الى ان نصف روابط الالتراس فاسدة ، كما انهم لايعون خطورة الموقف والتربص للدولة من الداخل والخارج.





وكانت قد كشفت مصادر لـ"صدى البلد" أن روابط الألتراس تحاول من إصدار البيانات التحايل على قانون الرياضة وحكم المحكمة فى محاولة للتنصل من محاولات التخريب فى المباريات وأن هذه الكيانات غير شرعية وغير مسيطرة على تصرفات عناصرها.





كانت قد أصدرت رابطة الألتراس الأهلاوى بيانًا يوضح مواقفهم تجاه الدولة والتزامهم الكامل خلال الفترة الماضية بتعليمات الأمن مما جعل المسئولين يشيدون بأدائهم فى المباريات التى حضروها.





كما ناشدت رابطة الألتراس فى بيانها رئيس الجمهورية بالإفراج عن عناصرهم المقبوض عليهم عقب أحداث مباراة مونانا الجابونى بستاد القاهرة وتعهدهم بعدم حدوث أى مشاكل من عناصرهم مرة أخرى.





من جانبه استنكر خبير قانونى تصرفات الألتراس فى تلك المباراة وما فعلوه من أحداث شغب تجاه الأمن ومؤسسات الدولة.



