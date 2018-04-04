الدوري المغربي.. «أولحاج» يزيد معاناة الرجاء

أكدت الفحوصات الطبية، التي خضع لها محمد أولحاج، مدافع الرجاء البيضاوي، أنه مطالب بالخضوع لعملية جراحية، بعد الإصابة التي تعرض في المباراة الأخيرة أمم الفتح الرباطي، على مستوى الركبة.



وينتظر أن تبعد هذه الإصابة، أولحاج إلى نهاية الموسم، الشيء الذي سيكون له تأثيره على دفاع الفريق البيضاوي، خاصة أن هذه الجبهة تشكو نقصا كبيرا.



ولن يكون أولحاج حاضرا في مباراة زاناكو الزامبي التي ستجرى السبت المقبل، في ذهاب الدور الـ32 لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.



يشار إلى أن الإصابات طاردت الرجاء هذا الموسم، حيث عانى الفريق غياب مجموعة من اللاعبين، في المباريات الأخيرة، الشيء الذي كان له تأثيره على نتائجه في الدوري المغربي.