ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الدوري المغربي.. «أولحاج» يزيد معاناة الرجاء

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:27 م
محمد أولحاج مدافع
محمد أولحاج مدافع الرجاء البيضاوي
حسن العمدة
أكدت الفحوصات الطبية، التي خضع لها محمد أولحاج، مدافع الرجاء البيضاوي، أنه مطالب بالخضوع لعملية جراحية، بعد الإصابة التي تعرض في المباراة الأخيرة أمم الفتح الرباطي، على مستوى الركبة.

وينتظر أن تبعد هذه الإصابة، أولحاج إلى نهاية الموسم، الشيء الذي سيكون له تأثيره على دفاع الفريق البيضاوي، خاصة أن هذه الجبهة تشكو نقصا كبيرا.

ولن يكون أولحاج حاضرا في مباراة زاناكو الزامبي التي ستجرى السبت المقبل، في ذهاب الدور الـ32 لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

يشار إلى أن الإصابات طاردت الرجاء هذا الموسم، حيث عانى الفريق غياب مجموعة من اللاعبين، في المباريات الأخيرة، الشيء الذي كان له تأثيره على نتائجه في الدوري المغربي.

ترشيحاتنا

مصادر: الألتراس يحاول التنصل من التخريب في المباريات.. والمادة 90 تحظر تلك الكيانات

مفاجأة.. أسرة «مريم» ضحية العنصرية بلندن تتنازل عن القضية حتى تتسلم جثتها.. فيديو

صلاح دياب يحاول إقناع مجدي الجلاد بالعودة لرئاسة تحرير «المصري اليوم»

شاهد.. أول تعليق من والد «مريم» ضحية العنصرية في بريطانيا بعد أنباء التنازل عن القضية

محمد صلاح يسجل هدفاً ويقود ليفربول للتقدم على مانشستر سيتي 2-0.. فيديو

شاهد .. هدف محمد صلاح فى مانشستر سيتي بأبطال أوروبا

تامر أمين: «اللي هيدافع عن الشمال هيبقى شمال».. فيديو

محمد صلاح يسجل هدفاً ويصنع آخر ليقود ليفربول للتقدم على مانشستر سيتي 3-0.. فيديو

شاهد.. رسالة قوية من "تريزيجيه" لمحمد صلاح قبل مواجهته أمام مانشستر سيتي

محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول لسحق مانشستر سيتي 3-0 بالشوط الأول.. فيديو

مدرب الزمالك يكشف حقيقة استقالة إيهاب جلال

ننشر أسعار وطرق تصنيع "الرنجة والفسيخ والملوحة" قبل شم النسيم .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميحة أيوب ونجوم الفن يشاهدون محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا.. صور

شاهد.. جماهير ليفربول تشعل أجواء ملعب الأنفيلد بالشماريخ

شاهد.. جماهير ليفربول تعتدي على أوتوبيس مانشيستر سيتي

الإعلامية مها موسى تكشف تفاصيل برنامجها "نهاية الأسبوع" فى "صدى البلد".. صور

معرض لـ أفيشات أحمد السقا فى كازابلانكا.. صور

فيديو

محمد صلاح يصاب ويخرج من لقاء ليفربول ومانشستر سيتي.. فيديو
شاهد .. تعليق كوميدي من تامر أمين بعد سماع سعر الفسيخ
عضو مجلس إدارة النادى الأهلى يكشف آخر تطورات مشروع القرن.. فيديو
محمد صلاح يسجل 38 هدفا ويصنع 13 بإجمالي 51 هدفا .. فيديو
شاهد.. فيديوجراف لمواعيد ومصروفات حج قرعة الداخلية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟