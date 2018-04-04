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اقتصاد

«القابضة للنقل» تبحث مع «هايجر الصينية» لصناعة السيارات تدعيم شركات الركاب بـ 900 أتوبيس

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:27 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
علياء فوزى
استقبل اللواء بحرى أ.ح / محمد يوسف " رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى "احدي الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام - اليوم الأربعاء، وفد من شركة هايجر الصينية لصناعة السيارات وهى تعتبر من ضمن أكبر الشركات الصينية فى صناعة الأتوبيسات والمينى باصات الصينية.

وشهد الاجتماع بحث سبل التعاون مع الشركة الصينية فى تجميع عدد 900 أتوبيس لتدعيم شركات نقل الركاب بالأتوبيسات الثلاثة " شرق الدلتا / غرب ووسط الدلتا / الصعيد للنقل والسياحة " بواقع 300 أتوبيس ذو الخدمة الشاقة لكل شركة خلال 3 سنوات مع إعطاء الشركة الهندسية لصناعة السيارات الوكالة لتجميع الاتوبيسات وخدمة ما بعد البيع والمشاركة فى التسويق داخل مصر والمنطقة العربية وافريقيا.

من جانبه أكد يوسف، أن تلك الاتفاقية جاءت ضمن الجهود المبذولة من رئاسة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لدعم شركات نقل الركاب باتوبيسات جديدة .

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