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رياضة

الدوري الكويتي.. كاظمة يسحق السالمية برباعية

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:23 م
فريق كاظمة
فريق كاظمة
حسن العمدة
سحق كاظمة نظيره السالمية 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم في الجولة 18 من منافسات الدوري الممتاز.

رفع كاظمة رصيده إلى 24 نقطة، فيما تجمد السالمية عند 27 نقطة، في الوصافة مؤقتا، حيث ستكون الفرصة سانحه للقادسية بتجاوزه غدا عندما يواجه النصر ضمن الجولة نفسها.

أهداف المباراة سجلها لكاظمة ناصر فرج "هدفين"، ومشاري العازمي، والبرازيلي فاندرلي، فيما سجل هدف السالمية الوحيد فهد الرشيدي.

المباراة صبت في مصلحة كاظمة، في ظل ترابط بين خطوطه الثلاث، وتركيز عالي ظهر على اللاعبين، وهو ما ممكن ناصر فرج من تسجيل هدفين، الأول في الدقيقة 18 بعد تمريرة متقنة من المحترف باولو، أحسن فرج استقبالها مباشرة في شباك الحارس سطام الحسيني، والثاني في الدقيقة 41، في سيناريو مشابه للهدف الأول، حيث مرر باولو، واستقبل فرج في شباك الحسيني.

وفي الشوط الثاني حاول السالمية تدارك الوضع، ودفع مدرب الفريق عبدالعزيز حمادة بفهد الرشيدي، على حساب شقيقه حامد، إلا أن مشاري العازمي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 50، بتسديدة من فوق الحارس الحسيني.

وفي الدقيقة 65 أضاف البرازيلي فاندرلي الهدف الرابع بعد أن تلقى تمريرة من عمر الحبيتر، لينطلق في اتجاه مرمى السالمية، ويسدد في شباك الحارس سطام الحسيني.

وقبل الختام في الدقيقة 88، تمكن فهد الرشيدي من استغلال خطأ للمدافع السنغالي عمر دياكيتي، ليرسل الكرة في شباك الحارس حسين كنكوني، لتنتهي المباراة عند هذا الحد.

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