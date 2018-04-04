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محمود التهامي: 90% من منشدي مصر ليسوا محترفين.. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:28 م
محمود التهامي
محمود التهامي
محمد الصاحى
قال الشيخ محمود التهامي، إن عدد المنشدين الدينيين كان محدودا للغاية قبل عام 2014، وكان في مقدمتهم ياسين التهامي وأحمد الدرديري، وأمين الدشناوى، والشيخ الهلباوي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي «معتز الدمرداش» في برنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»، أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور العديد من المنشدين الهواة والمحبين للمديح، لكن لم تتوفر لهم الدراية الكاملة بالمقامات والآلات الموسيقية المستخدمة في الإنشاد الديني، مشيرا إلى أنه عقب تأسيس نقابة المنشدين تم اكتشاف أن 90% من المنشدين في مصر ليسوا محترفين.

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