المنشآت السياحية: تشديد الرقابة الصحية والالتزام بالآداب العامة فى احتفالات شم النسيم

قال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية أنه تم الاستعداد لاستقبال حفلات شم النسيم عبر منح كافة المطاعم التراخيص للفرق الفنية والاستعراضات بغض النظر عن تصنيفها "نجوميتها".



أكد المصرى فى تصريح لـ"صدى البلد" أننا نسمح بالعمل بداية من الساعات الأولى من الصباح حتى قرابة الفجر وحرصا على سلامة المواطنين نشدد الرقابة و التفتيش الصحى بشكل مستمر حيث تعد النقطة الهامة بالإضافة الى عدم الخروج عن الآداب العامة.



أشار الى ان كافة المنشآت السياحية تحصل على تراخيصها لإقامة العروض الفنية فى أعياد شم النسيم من وزارة السياحة فى المطاعم أو الحدائق الخاصة بها .

