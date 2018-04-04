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توك شو

هشام الجخ: داعش سبب إلغاء حفلتي في الأردن

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:29 م
الشاعر هشام الجخ
الشاعر هشام الجخ
توك شو
قال الشاعر هشام الجخ إن سبب إلغاء حفلته التي كان من المقرر تنظيمها في الأردن بنادي الوحدات هو حادث الكرك الإرهابي.

وأوضح الجخ في برنامج منورة بأهلها المذاع عبر أثير راديو DRN تقديم مها بهنسي ومحمود الفقي، إن كل ما كتبته الصحافة الأردنية عن أسباب إلغاء الحفلة غير صحيح بالمرة، مشيرا إلى أنه لم يكن من الأدب أو اللياقة أن أحيي حفلا والأشقاء في الاردن والدولة يعلنون الحداد الرسمي على السائحين والضباط الذين استشهدوا بسبب العملية الإرهابية الغادرة التي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنها.

وأكد الجخ أنه يخطط الآن لاقامة حفلة في الأردن تقام ضمن فعاليات مهرجان جرش، تم الاتفاق عليها أثناء رحلته الأخيرة للأردن والتي التقي فيها عدد من الإعلاميين والسياسيين بالأردن.

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