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رياضة

محمد صلاح يسجل هدفاً ويصنع آخر ليقود ليفربول للتقدم على مانشستر سيتي 3-0.. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:24 م
صدى البلد
كتب - خالد طلعت
سجّل النجم المصري الدولي محمد صلاح هدفًا، وصنع هدفاً آخر ليقود فريقه ليفربول للتقدم على ضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل عقب مرور نصف ساعة من عمر الشوط الأول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجّل صلاح هدف التقدم للريدز في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة عرضية من البرازيلي روبرتو فيرمينيو ليسددها صلاح داخل الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة 22 أضاف لاعب الوسط ألكس تشامبرلين الهدف الثاني لليفربول بتسديدة قوية من مسافة بعيدة سكنت مرمى مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 30 صنع محمد صلاح الهدف الثالث لزميله المهاجم السنغالي ساديو ماني الذي أودع الكرة داخل الشباك لتصبح النتيجة 3-0 لليفربول.

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