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رياضة

الزمالك يكشف حقيقة رحيل «النقاز» عن الفريق

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:32 م
التونسى حمدي النقاز
التونسى حمدي النقاز
ملك موسي
كشف مصدر مقرب من التونسى حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة طلبه الرحيل عن الفريق وفسخ تعاقده مع القلعة البيضاء.

وأشار المصدر أن ما تردد عار تماما من الصحة وأنه مستمر مع الفريق وغاب عن مباراة الإسماعيلى بسبب الإصابة وسيشارك فى مباراة المقاصة بشكل طبيعي.

جدير بالذكر أن النقاز انضم إلى صفوف الزمالك قادما من صفوف النجم الساحلي التونسي وكان مع منتخب بلاده في لقاء إيران ولكنه تعرض للإصابة ليغيب عن مواجهة كوستاريكا.

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