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وزير التعليم العالي: أحرص على تقديم خدمة طبية عالية للمواطنين

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:31 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن زياراته المتوالية للمستشفيات الجامعية تهدف إلى التأكد من جاهزيتها لتقديم خدمة جيدة للمواطنين والانضباط.

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» أنه حريص على أن يكون هناك زيارات ميدانية متتابعة إلى المستشفيات الجامعية، وتوفير الإمكانيات رغم كثرة الأحمال.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة إلى المواطنين البسطاء في المحافظات بنفس المعايير، لافتا إلى أنه حريص على تقديم خدمة طبية عالية للمواطنين وتغير الحال الى الافضل لان الهدف هو صحة المواطن المصري.

ولفت إلى أنه صدر قرار جمهوري منذ 48 ساعة لتنظيم عمل المستشفيات الجامعية، يؤدي إلى توحيد مستوى الخدمة والإدارة للمستشفيات الجامعية في المحافظات.

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