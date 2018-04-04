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اقتصاد

البستاني: العقارات القطاع الأكثر أهمية بالاقتصاد.. وستشهد نموا كبيرا الفترة المقبلة

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:46 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس محمد البستانى، الخبير العقارى، أن قطاع التشييد والاستثمار العقاري هو قاطرة التنمية الاقتصادية في كافة الدول، وأحد أهم القطاعات التي يسعى إليها المستثمرون لضخ عدد كبير من استثماراتهم بمصر فى الفترة الحالية.

وتوقع البستانى فى تصريحات لــــ"صدى البلد"، أن يشهد القطاع ضخ مزيد من الاستثمارات ومعدلات نمو متقدمة خلال الفترة الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك تأثرا بقرارات الإصلاح الاقتصادى والقرارات المحفزة للقطاع، مثل قرارات خفض الفائدة البنكية مرتين خلال الربع الأول من العام الجارى، والمتوقع أن يؤدى لرواج أكبر للعقارات وتوجه المواطنين للاستثمار العقارى الذى يعد مخزن القيمة الأهم فى السوق المصرى.

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