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اقتصاد

كبير المستشارين الاقتصاديين لترامب يشكك في إمكانية تطبيق التعريفات الجمركية الصينية

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:32 م
لارى كودلو، كبير
لارى كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دون
ا ش ا
أثار لارى كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الشكوك في إمكانية تنفيذ التعريفات الجمركية التي أعلنتها الصين مؤخرا ضد البضائع الأمريكية.

ونقلت شبكة (سي بى اس) الإخبارية الأمريكية عن كود لو -في تصريحات أدلى بها للصحفيين خارج البيت الأبيض- قوله: "من المحتمل ألا توضع هذه التعريفات الجمركية الصينية موضع التنفيذ بشكل فعلي".

وتابع المسؤول الأمريكي يقول: "إن الرئيس ترامب يقف - في النهاية - إلى جانب حرية التجارة رغم مواقفه المثيرة للجدل إلى جانب سياسة الحماية".

وأشار كودلو إلى أن ترامب يرغب حقا في حل تلك المشكلة بأقل قدر ممكن الألم، حيث لم يتم تطبيق إجراءات ملموسة بشأن التعريفات الجمركية المقترحة على البضائع الصينية ".

وأكد المسؤول الأمريكى أنه شخصيا ليس من هواة فرض تعريفات جمركية، ولكنه يؤيد موقف ترامب حيال الصين ويعتقد أن الرئيس الأمريكي على صواب بشأن بكين".

ورفض كودلو ما يتردد من تأكيدات تفيد بأن الولايات المتحدة تخوض حربا تجارية مع الصين قائلا: "لا أقول ذلك ولا اتفق مع مثل هذا الوصف".

يشار إلى أن ترامب أكد شخصيا أن "الحروب التجارية أمر طيب وأنه من السهولة أن يخرج منها منتصرا".

كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في الشهر الماضي عن اعتزامها فرض تعريفات جمركية جديدة على البضائع الصينية تقدر بنحو خمسين مليار دولار، حيث أعلنت بكين في وقت سابق اليوم اتخاذ خطوة مماثلة تعتزم خلالها فرض تعريفات جمركية بذات المبلغ على البضائع الأمريكية.

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