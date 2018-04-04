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أخبار العالم

روسيا تعلق على رفض مشروعها بشأن إجراء تحقيق مشترك في أزمة الجاسوس

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:39 م
فلاديمير جاباروف
فلاديمير جاباروف
القسم الخارجي
قال النائب الأول لرئيس لجنة العلاقات الدولية، فلاديمير جاباروف، اليوم الأربعاء، إن رفض مشروع القرار الذي طرحته روسيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن إجراء تحقيق روسي بريطاني مشترك في قضية الجاسوس الروسي، سيرجي سكريبال، يثبت خوف الغرب من الاتهامات الملفقة التي وجهها لموسكو.

وأوضح جاباروف أن روسيا دعت لمناقشة الأزمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفًا: "نعلم أن البريطانيون والأمريكيون سيستخدمون حق الفيتو هناك. ولكن هذه ليست سوى بداية الكشف عن القضية الملفقة التي اتهموا فيها روسيا بدون مبرر".

وأكد جاباروف أن موسكو ستطرح وجهة نظرها في مجلس الأمن الدولي.

وتابع: "بالطبع الأوروبيون ليس بمقدورهم الاعتراف بخطئهم بعد أن وثقوا في بريطانيا.. نحن لن نصمت".

وكان المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفض تأييد مبادرة روسيا لإجراء تحقيق جديد في حادثة تسميم عقيد الاستخبارات الحربية الروسية السابق سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا.

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