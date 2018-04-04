ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

تكريم صناع الموضة والجمال فى مهرجان EGY FASHION

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:46 م
مهرجان Egy fashion
مهرجان Egy fashion
أمل مجدى
أعلن مدير التصوير أحمد العزبي رئيس EGY FASHION للسحر والجمال عن بدء انطلاق فعاليات المهرجان يوم الأربعاء الموافق 11 أبريل بأحد فنادق الدقى على أن تبدأ فعاليات المهرجان من الساعة الثانيه عشر ظهرًا بفتح معرض على هامش المهرجان يستمر وحتى انتهاء الحفل تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة.

بعدها تنطلق فعاليات المهرجان للفترة المسائية فى تمام الساعه الثامنة مساءًا و يتخلل العرض شو لأحدث صيحات الموضه من عروض الازياء .

وصرح المستشار الاعلامي للمهرجان المخرج اكرم دره ان الحفل سيشهد تنوع رائع لصناع الموضة مما يحقق الهدف الذي يسعي إليه المهرجان وهو تبادل الخبرات بين صناع الموضة لإثراء هذه الصناعة.

وأضاف الاعلامي حسام صلاح المنسق الاعلامي انه سيتم تكريم عدد من مصممين الازياء وخبراء التجميل ونجوم الفن والمجتمع بعد انتهاء الحفل وبتغطيه شاملة لمختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة .

كما أضاف الإعلامى تامر الخطيب المنسق الإعلامى للمهرجان أن المهرجان سيكون نقلة فى عالم الأزياء والموضة والتجميل على مستوى مصر والعالم العربى بمشاركة مجموعة من العروض لمصممي الأزياء .

ترشيحاتنا

محمد صلاح يسجل 38 هدفا ويصنع 13 بإجمالي 51 هدفا .. فيديو

ميرور: أفريقيا تنشطر إلى قارتين.. صور

شاهد.. جماهير ليفربول تشعل أجواء ملعب الأنفيلد بالشماريخ

ظهور شخص جديد مشتبه به في محاولة إغتيال الجاسوس الروسي ببريطانيا

أردوغان يطلب من فتاة حسناء الوقوف بجانبه لالتقاط صورة خلال لقاء بوتين .. فيديو

تامر أمين يكشف حقيقة عدم موافقة بريطانيا نقل جثمان مريم إلى مصر.. فيديو

نجم منتخب مصر يقترب من زيادة عدد المحترفين بالدوري الإنجليزي

صلاح دياب يحاول إقناع مجدي الجلاد بالعودة لرئاسة تحرير «المصري اليوم»

شعبة الخضار والفاكهة: إنخفاض كبير في الأسعار خلال الفترة المقبلة ..فيديو

محمد صلاح يسجل هدفاً ويصنع آخر ليقود ليفربول للتقدم على مانشستر سيتي 3-0.. فيديو

وزير التعليم العالي: أحرص على تقديم خدمة طبية عالية للمواطنين

إيمي سالم تتألق بفستان قصير فى أحدث جلسة تصوير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جماهير ليفربول تشعل أجواء ملعب الأنفيلد بالشماريخ

شاهد.. جماهير ليفربول تعتدي على أوتوبيس مانشيستر سيتي

الإعلامية مها موسى تكشف تفاصيل برنامجها "نهاية الأسبوع" فى "صدى البلد".. صور

معرض لـ أفيشات أحمد السقا فى كازابلانكا.. صور

صور.. إنطلاق مسرح السعودية بـ "دنيا الألعاب" و"ممنوع دخول السيدات"

فيديو

محمد صلاح يصاب ويخرج من لقاء ليفربول ومانشستر سيتي.. فيديو
شاهد .. تعليق كوميدي من تامر أمين بعد سماع سعر الفسيخ
عضو مجلس إدارة النادى الأهلى يكشف آخر تطورات مشروع القرن.. فيديو
محمد صلاح يسجل 38 هدفا ويصنع 13 بإجمالي 51 هدفا .. فيديو
شاهد.. فيديوجراف لمواعيد ومصروفات حج قرعة الداخلية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟