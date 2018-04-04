تكريم صناع الموضة والجمال فى مهرجان EGY FASHION

أعلن مدير التصوير أحمد العزبي رئيس EGY FASHION للسحر والجمال عن بدء انطلاق فعاليات المهرجان يوم الأربعاء الموافق 11 أبريل بأحد فنادق الدقى على أن تبدأ فعاليات المهرجان من الساعة الثانيه عشر ظهرًا بفتح معرض على هامش المهرجان يستمر وحتى انتهاء الحفل تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة.



بعدها تنطلق فعاليات المهرجان للفترة المسائية فى تمام الساعه الثامنة مساءًا و يتخلل العرض شو لأحدث صيحات الموضه من عروض الازياء .



وصرح المستشار الاعلامي للمهرجان المخرج اكرم دره ان الحفل سيشهد تنوع رائع لصناع الموضة مما يحقق الهدف الذي يسعي إليه المهرجان وهو تبادل الخبرات بين صناع الموضة لإثراء هذه الصناعة.



وأضاف الاعلامي حسام صلاح المنسق الاعلامي انه سيتم تكريم عدد من مصممين الازياء وخبراء التجميل ونجوم الفن والمجتمع بعد انتهاء الحفل وبتغطيه شاملة لمختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة .



كما أضاف الإعلامى تامر الخطيب المنسق الإعلامى للمهرجان أن المهرجان سيكون نقلة فى عالم الأزياء والموضة والتجميل على مستوى مصر والعالم العربى بمشاركة مجموعة من العروض لمصممي الأزياء .