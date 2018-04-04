محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول لسحق مانشستر سيتي 3-0 بالشوط الأول.. فيديو

سجّل النجم المصري الدولي محمد صلاح هدفاً، وصنع هدفاً آخر ليقود فريقه ليفربول للتقدم على ضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل مع نهاية الشوط الأول من مباراة الفريقين في دور الثمانية (ربع نهائي) دوري أبطال أوروبا.





وسجّل محمد صلاح هدف التقدم للريدز في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول بعد ما تلقى تمريرة عرضية من البرازيلي روبرتو فيرمينيو ليسددها صلاح داخل الشباك بسهولة.





وفي الدقيقة 22 أضاف لاعب الوسط ألكس تشامبرلين الهدف الثاني لليفربول بتسديدة قوية من مسافة بعيدة سكنت مرمى مانشستر سيتي.



