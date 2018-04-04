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رياضة

محمد صلاح يسجل ويقود ليفربول لسحق مانشستر سيتي 3-0 بالشوط الأول.. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:37 م
صدى البلد
كتب - خالد طلعت
سجّل النجم المصري الدولي محمد صلاح هدفاً، وصنع هدفاً آخر ليقود فريقه ليفربول للتقدم على ضيفه مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل مع نهاية الشوط الأول من مباراة الفريقين في دور الثمانية (ربع نهائي) دوري أبطال أوروبا.

وسجّل محمد صلاح هدف التقدم للريدز في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول بعد ما تلقى تمريرة عرضية من البرازيلي روبرتو فيرمينيو ليسددها صلاح داخل الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة 22 أضاف لاعب الوسط ألكس تشامبرلين الهدف الثاني لليفربول بتسديدة قوية من مسافة بعيدة سكنت مرمى مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 31 صنع محمد صلاح الهدف الثالث بكرة عرضية رائعة من جهة اليمين لزميله المهاجم السنغالي ساديو ماني الذي أودع الكرة برأسه داخل الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول 3-0.

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