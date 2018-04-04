القنصلية التركية باليونان تتعرض لهجوم

أفادت صحيفة "ديلي صباح" التركية بأن القنصلية التركية بمدينة بالايو سيشيكو اليونانية تعرضت لهجوم على يد عناصر من مجموعة تُطلق على نفسها اسم "روفيكون"، والذين ألقوا طلاءات ملونة على مبنى القنصلية.



وأوضحت الصحيفة أن الغرض من وراء الهجوم هو الاحتجاج على العملية العسكرية التركية في مدينة عفرين السورية، حيث هتف المهاجمون "عفرين سقطت لكن القتال مستمر".



وكانت مجموعة "روفيكون" الفوضوية أعلنت مسئوليتها قبل ذلك عن الهجوم على عدد من المؤسسات العامة والشركات والبنوك والسفارات.

