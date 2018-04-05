بعثة من البنك الدولي تتفقد «المليون وحدة» لمنح مصر 80 مليون دولار

أكدت مصادر بوزارة الإسكان، أن هناك بعثة من البنك الدولى قامت بزيارة لعدة وحدات ضمن مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" بعدة مدن جديدة نهاية شهر مارس الماضى.





وأوضحت المصادر، فى تصريحات لــــ"صدى البلد"، أن هذه الزيارة تأتى فى ضوء تقييم بعثة البنك للمشروع؛ تمهيدًا لمنح مصر الدفعة الجديدة من القرض المخصص للمشروع بقيمة 500 مليون دولار.



