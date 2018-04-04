محاضرة فنية للعميد بقاعة مؤتمرات فندق الإقامة بالعاصمة الجابونية «ليبرفيل»

عقد الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء يوم بقاعة المؤتمرات الملحقة بمقر اقامة الفريق بفندق راديسون بلو بالعاصمة الجابونية ليبرفيل محاضرة فنية للاعبيه استغرقت قرابة الساعة.





وخلال المحاضرة قام العميد بعرض ملخص لعدد من مباريات فريق مونانا الجابوني ، حيث استعرض العميد الجوانب الإيجابية والسلبية التي طرأت على أداء مونانا خلال تلك المباريات وأبرز نقاط القوة والضعف ، وكذلك مفاتيح اللعب الموجودة بالفريق وكيفية رقابتها.



