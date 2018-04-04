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أخبار العالم

ترامب يأمر بنشر قوات من الحرس الوطني على حدود المكسيك

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 09:44 م
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
شريف سيد
أعلن البيت الأبيض نشر قوات من الحرس الوطني لحماية حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، وفق ما أمر به الرئيس دونالد ترامب.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، أمس الثلاثاء، عزمه اتخاذ خطوة جديدة في سبيل تأمين حدود بلاده مع المكسيك، وهي نشر القوات على الحدود.

وكان ترامب قد انتقد القوانين التي تحكم دخول الأفراد عبر حدود الولايات المتحدة، وخاصة قانون "داكا" الذي يمنح وضع قانوني للأطفال المهاجرين إلى الأراضي الأمريكية.

يذكر أن ترامب تعهد منذ بداية حكمه على بناء جدار على طول المسافة التي تربط بلاده بالمكسيك، الأمر الذي تسبب في خلاف كبير بين البلدين وخاصة مع طلب ترامب بتكفل المكسيك بناء هذا الجدار.

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