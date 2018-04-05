الأسباب الكاملة لظهور حب الشباب في منطقة الفك بالوجه.. ودراسات: أكثر شيوعا في النساء من الرجال

أسباب شائعة في ظهور حب الشباب في منطقة الفك.. أبرزها مستحضرات التجميل

سببين غير متوقعين تزيد من حدوث حب الشباب عند البالغين 6 علاجات طبية ينصح بها الطبيب في علاج حب الشباب 3 علاجات طبيعية وبديلة للحد من حب الشباب 8 طرق لمنع انتشار حب الشباب الفطري.. أبرزها تجنب الحكة

















عادة ما يتطور حب الشباب في المناطق التي يوجد بها العديد من الغدد الزيتية، مثل الوجه والظهر والصدر، ومع ذلك بعض الناس لديهم الكثير على طول الفك.





وقد يكون الشخص عرضة لخطر الإصابة بحب الشباب في هذه المنطقة إذا كان يستخدم مستحضرات التجميل الثقيلة أو يرتدون chinstrap أو أي نوع آخر من المعدات الرياضية على الوجه بجانب التغيرات الهرمونية يمكن أن تسبب أيضا حب الشباب الفطري.





وسنلقي نظرة فاحصة على حب الشباب وذكر الأسباب والعلاجات وطرق منع الاختراق وفقا لما تناوله موقع medicalnewstoday الطبي.





وتتسبب ارتداء المعدات الرياضية والحلاقة وبعض الأدوية ومستحضرات التجميل في ظهور حب الشباب على الفك، حيث يحدث حب الشباب عند انسداد بصيلات الشعر في الجلد بالخلايا الميتة والزيت الزائد ومسام انسداد المسام الاوساخ وتنتج الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء ويمكن للبكتيريا التي تعيش على الجلد أيضا إصابة المسام المسدودة، وهذا يمكن أن يسبب البثور، الخراجات ، والتي قد تصبح حمراء وملتهبة، وتشمل الأسباب الشائعة لحب الشباب على طول الفك:





1- منتجات التجميل

المرطبات والماكياج ومنتجات الشعر التي تحتوي على زيوت ثقيلة تسبب انسداد المسام وتسبب في حب الشباب.





2- المعدات الرياضية

الخوذة ووسادات الكتف وغيرها من المعدات القريبة من الوجه يمكن أن تحبس الحرارة والعرق في المنطق





3- الأدوات الموسيقية

قد تتسبب الأدوات التي تتلامس مع الفك مثل الكمان في حدوث حب الشباب.





4- الحلاقة

الحلاقة يمكن أن تهيج الجلد وخاصة عند الرجال الأكثر عرضة لحب الشباب، واستخدام شفرات الحلاقة القديمة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإصابة وتفاقم الاختراقات.





5- الأدوية

بعض الأدوية، بما في ذلك الأدوية الستيرويدية وتلك المستخدمة لعلاج الاكتئاب والاضطراب الثنائي القطب.





وتظهر الدراسات أن حب الشباب هو أكثر شيوعا في النساء أكثر من الرجال، ويمكن أن يحدث حب الشباب عند البالغين نتيجة:





1- تذبذب مستويات هرمون

بعض النساء يصابون بحب الشباب في الوجه قبل الحيض، أثناء الحمل، في انقطاع الطمث، أو بعد التوقف أو البدء في اتخاذ وسائل منع الحمل حبوب منع الحمل.





2- متلازمة المبيض المتعدد الكيسات

هذا الاضطراب في نظام الغدد الصماء يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، ويمكن أيضا أن يسبب الخراجات الصغيرة لتشكيل داخل المبيضين.





وفي حين لا يوجد علاج لحب الشباب، فهناك العديد من العلاجات الآمنة والفعالة حيث يمكن للأشخاص الذين يعانون من عيوب خفيفة مثل عدد قليل من الرؤوس السوداء أو البثور أو البثور، علاج حب الشباب في كثير من الأحيان يقام مع المواد الهلامية أو الكريمات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، وهذه المنتجات تحتوي عادة على البنزويل بيروكسايد أو حمض الصفصاف، وقد يستغرق الأمر من 6 إلى 8 أسابيع قبل أن يبدأ ظهور حب الشباب.





وإذا لم يستجب حب الشباب للمنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية أو يصبح شديدًا أو ملتهبًا أو مؤلمًان، فقد يقترح طبيب الأمراض الجلدية خيارات العلاج التالية:





1- العلاجات الموضعية

يمكن للأشخاص تطبيق هذه المنتجات مباشرة على الجلد، وقد يكون لديهم تركيز أعلى من البنزويل بيروكسيد والرتينوئيد من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.





2- المضادات الحيوية عن طريق الفم

قد يحتاج الناس إلى تناولها لعدة أشهر، وعادة ما يكون ذلك مع العلاج الموضعي.





3- حبوب منع الحمل

يمكن أن تقلل حبوب منع الحمل من حب الشباب.





4- سبيرونولاكتون

يستخدم هذا المدر للبول، وفي بعض الأحيان لعلاج حب الشباب وزيادة نمو الشعر الزائد لدى النساء.





5- الايزوتريتنون Isotretinoin

وهذا دواء فعال للغاية لحالات حب الشباب الشديدة، ومع ذلك يمكن أن يسبب الايزوتريتنون تشوهات الولادة والاكتئاب ومشاعر انتحارية، لذا يجب الحصول عليه فقط تحت إشراف الطبيب.





6- العلاجات غير الدوائية

وتشمل العلاج بالليزر والضوء والتقشير الكيميائي وإزالة حب الشباب.





وهناك عدة علاجات بديلة لحب الشباب وقد تشمل:

1- مستخلص الشاي الأخضر

2- الألوة فيرا

3- زيت شجرة الشاي





وهناك عدة طرق لمنع وعلاج الاختراق من حب الشباب الفطري، يمكن أن تشمل هذه:





1- غسل الوجه مرتين في اليوم باستخدام منظف لطيف غير كاشط ، ثم الغسل بالماء الفاتر

2- تجنب تنقية الجلد والتي يمكن أن تجعل حب الشباب أسوأ

3- مقاومة الرغبة في حكة حب الشباب، والتي يمكن أن تؤدي إلى تندب والعدوى

4- اختيار منتجات العناية بالبشرة الخالية من الزيوت

5- تجنب المنتجات التي قد تهيج الجلد

6- حلق الوجه بخفة والحفاظ على شفرات الحلاقة نظيفة ، وتغييرها بانتظام

7- غسل الوجه بعد ارتداء خوذة أو معدات أخرى لإزالة العرق والبكتيريا

8- تجنب لمس الوجه والذي يمكن أن ينتشر البكتيريا ويزيد من تفشي المرض





وتمكن الوقاية في تجنب لمس الوجه، والذي يمكن أن ينتشر البكتيريا ويزيد من تفشي المرض، حيث ان حب الشباب ليست هي الحالة الوحيدة التي يمكن أن تتطور على طول الفك، فالبعض الآخر ما يلي يمكن ان يظهر كما يلي:





1- الوردية:

والتي تسبب الاحمرار وتورم ووعرة الجلد.





2- التهاب النسيج الخلوي

وهو عدوى بكتيرية شائعة تسبب الاحمرار والتورم.





3- حبوب تغلي

وهو عبارة عن التهاب جلدي يشكّل نتوءات حمراء ومليئة بالصديد.





4- التهاب الأجربة

الذي يتكون فيه الشعر المنغرز من تقرحات مصابة بالملاريا وأحيانًا مليئة بالقيح.





وقد يوصي أطباء الجلد علاج حب الشباب في وقت مبكر لمنع الاختراق وزيادة الأمر سوءا، حيث يمكن التوقف عن انتشار حب الشباب تحت السيطرة من سن مبكرة الحد من حدوث تفشي المرض في وقت لاحق من الحياة كما يمكن أن يقلل من خطر التندب والحاجة إلى العلاج الطبي.



