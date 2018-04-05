الآثار تقدم فعاليات مختلفة للأيتام.. وخبراء يؤكدون أهمية المتاحف في تثقيف الأطفال

>> المتحف الإسلامي يستضيف 100 طفل من دور الأيتام المختلفة..ويقدم لهم عروضا ومسابقات ترفيهية

>> متحف النسيج ينظم احتفالية تحت عنوان "فرحهم ٣" لأطفال دار أيتام الجمالية للسنة الثالثة علي التوالي

>> أستاذ علم نفس:المتاحف تلعب دورا هاما في ترسيخ ثقافة الطفل وما يدور في داخله من انفعالات



أعلنت وزارة الأثار ممثلة في قطاع المتاحف إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية احتفالا بيوم اليتيم فى أول جمعة من شهر ابريل، حيث يقيم كل من متحف النسيج بشارع المعز، ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق فعاليات يستضيف خلالها مجموعة من الأطفال من دور الأيتام.



وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف إن هذا الاحتفال يأتي في إطار حرص قطاع المتاحف بمشاركة مختلف أطياف الشعب في جميع المناسبات وتوطيد علاقتهم بالمتاحف من خلال الأعياد والمناسبات العامة والقومية.



وينظم متحف الفن الإسلامي، احتفالية السبت القادم تحت عنوان "احنا معاك"بمناسبة يوم اليتيم،

وأوضح د. ممدوح عثمان مدير عام المتحف، أنهم سيستضيفون خلال الاحتفالية 100 طفل من دور الأيتام المختلفة وسنقدم لهم عروضا لمسرح العرائس والأراجوز والمسابقات الترفيهية.



وأشار إلي أن الاحتفالية ستتضمن أيضا ورش فنية لعمل الجلود والحلي والطباعة على المنسوجات والورق.



من جانبه قال د. أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري، إن المتحف ينظم احتفالية تحت عنوان "فرحهم ٣" لمجموعة من أطفال دار أيتام الجمالية اليوم الخميس.



وأضاف أن هذه هي السنة الثالثة علي التوالي التي يحتفل بها المتحف بيوم اليتيم وتتضمن الاحتفالية جولة إرشادية للأطفال يصطحبهم فيها أمناء المتحف بالإضافة إلى أنشطة مختلفة وورش فنية لتعليم الأطفال كيفية التعرف علي أنواع النسيج وتعليمهم الطباعة عليها كما سيتم توزيع الألعاب والهدايا التذكارية عليهم.



ويأتي في الختام حفل فني يقام علي مسرح بيت الشاعر أمام المتحف يضم عروض العرائس والساحر والأراجوز وأغاني للأطفال.



وتأكيدا علي دور المتاحف في تثقيف الأطفال،نظمت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى بمكتب وزير الآثار محاضرة بمتحف المصرية عن (سيكولوجية فنون الأطفال والعلاج بالفن ) للدكتورة هناء عبد الوهاب زيدان أستاذ علم النفس والإرشاد والعلاج بالفن بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، وذلك على هامش معرض"لمحات من طيبة" المقام من قبل الإدارة بالمتحف القومى للحضارة.



وكشفت د.رشا كمال مدير عام الإدارة أن المحاضرة وجهت لمعلمي الفن المشرفين على أعمال الطلاب بالمسابقة المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية، وانتهت بتوصيات عن أهمية تطبيق نظرية الذكاءات المتعددة في التعليم وأهمية اكتشاف الميول الفنية المختلفة للطفل لاختيار الأسلوب الأمثل لتوجيه.



وخلال المحاضرة قالت د.هناء عبد الوهاب زيدان ان للمتاحف دور هام في ترسيخ ثقافة الطفل،للعديد من المفاهيم الحياتية وتعبير الطفل عن ما يجول بخاطره،من خلال رسومه وتعبيراته الفنية التشكيلية بصفة عامة، مما يجعلها مرآة تعكس ما بداخله وعلى القائمين على تربية الطفل الإلمام بأهم الرموز التى يستخدمها الطفل ودلالتها النفسية.