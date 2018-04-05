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اقتصاد

الأسهم الأمريكية تتعافى بسبب نتائج الشركات الإيجابية

الخميس 05/أبريل/2018 - 03:15 ص
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
رويترز
تعافت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية من خسائرها الأولية وأغلقت على مكاسب مع تحويل المستثمرين تركيزهم إلى نتائج الشركات بعيدا عن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي وجه ضربة شديدة إلى السوق في التعاملات المبكرة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 230.94 نقطة، أو 0.96 بالمئة، إلى 24264.30 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 30.24 نقطة، أو 1.16 بالمئة، ليغلق عند 2644.69 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 100.83 نقطة، أو 1.45 بالمئة، إلى 7042.11 نقطة.

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