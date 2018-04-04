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رياضة

مصطفى بكري يتغنى بمحمد صلاح عقب ثلاثية ليفربول في مرمى مانشستر سيتي

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:17 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الديب أبوعلى
تغنى الكاتب الصحفي عضو مجلس النواب مصطفى بكرى بنجم ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر محمد صلاح عقب تألقه الليلة وإحرازه الهدف الأول لفريقه بمرمى فريق مانشستر سيتي في لقاء الذهاب بربع نهائي دورى ابطال اوروبا والذى أقيم على ملعب الانفيلد معقل ليفربول.

وكتب "بكرى" على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" قائلا: "الفرعون محمد صلاح يصعد ويعلو ليزلزل بقدمه الذهبية، صلاح يحقق انتصارا مبهرا لفريقه علي مانشستر سيتي، المصريون فخورون بابنهم البطل صلاح".

وأضاف عضو مجلس النواب قائلا: "يرفع اسم مصر عاليا في مجال الرياضة، الفرعون افضل دعاية لوطن يمتد بحضارته الي سبعة الاف عام".

وفاز ليفربول على مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة سجلها كلها فى الشوط الأول قبل أن يغادر النجم المصرى ملعب المباراة مع بداية الشوط الثاني متأثرا بإصابته.

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