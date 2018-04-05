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استشاري صدر يكشف أحدث وسائل التشخيص والعلاج

الخميس 05/أبريل/2018 - 12:28 ص
استشاري صدر يكشف
استشاري صدر يكشف احدث وسائل التشخيص والعلاج
اسماء محمد
قال الدكتور حسين فتحي، استشاري أمراض الحساسية والصدر بطب القصر العيني، ورئيس جلسة السدة الرئوية بمؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الحساسية والصدر، إن أمراض الصدر والرئة من أخطر المشكلات التي تواجه الإنسان؛ لأنها تؤثر علي كمية الاكسجين الواصلة للجسم وتجعلها أقل مما يعيق عمل العديد من الاجهزة الحيوية بالجسم لذا يحرص الأطباء في مختلف أنحاء العالم على إيجاد وسائل علاجية مناسبة لهذا المرض.

وأضاف "فتحي"، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، علي هامش المؤتمر الدولي لجمعية الصدر، أن الطب تطور كثيرًا خلال السنوات الماضية وظهرت العديد من الوسائل العلاجية الحديثة أبرزها استخدامات المناظير المختلفة مثل المنظار الشعبي الضوئي الليفي والتجويف الصدري الذي أتاح تشخيص وعلاج أورام الرئة بشكل أكثر دقة.

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