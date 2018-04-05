استشاري صدر يكشف أحدث وسائل التشخيص والعلاج

قال الدكتور حسين فتحي، استشاري أمراض الحساسية والصدر بطب القصر العيني، ورئيس جلسة السدة الرئوية بمؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الحساسية والصدر، إن أمراض الصدر والرئة من أخطر المشكلات التي تواجه الإنسان؛ لأنها تؤثر علي كمية الاكسجين الواصلة للجسم وتجعلها أقل مما يعيق عمل العديد من الاجهزة الحيوية بالجسم لذا يحرص الأطباء في مختلف أنحاء العالم على إيجاد وسائل علاجية مناسبة لهذا المرض.



