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أخبار العالم

البيت الأبيض يأمل بأن تغير الصين ممارساتها التجارية لتفادي سريان رسوم جمركية

الخميس 05/أبريل/2018 - 03:57 ص
صدى البلد
رويترز
قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء إنه يأمل بأن تغير الصين "ممارساتها التجارية غير العادلة" بطريقة تتفادى الحاجة إلى أن تمضي إدارة ترامب قدما في فرض رسوم الاستيراد التي أعلنتها على واردات صينية.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين "سيكون هناك شهران قبل أن يبدأ سريان وتنفيذ الرسوم الجمركية في كل من الجانبين ويحدونا الأمل بأن الصين ستفعل الشئ الصحيح".

وأضافت قائلة "نتوقع أنه إذا لم تحدث أي تغييرات في سلوك الصين وإذا لم يوقفوا الممارسات التجارية غير العادلة، عندئذ فإننا سنمضي قدما".

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