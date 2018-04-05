«التعليم» تراجع شهادات خريجي المدارس الدولية قبل دخول الجامعات

أعلنت عبير إبراهيم، مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، أن هناك قرارًا وزاريًا جديدًا سيعتمده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم قريبًا؛ ينص على أحقية وزارة التربية والتعليم في مراجعة واعتماد الشهادات الدولية التي تمنحها المدارس في مصر للطلاب كل عام قبل التحاقهم بالجامعات.





وقالت "عبير"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه بناءً على هذا القرار الوزاري الجديد لن يتمكن طلاب المدارس الدولية من الالتحاق بالجامعات المصرية إلا بعد عرض شهادتهم الدولية على وزارة التربية والتعليم لمراجعتها واعتمادها أولًا بـ "ختم التربية والتعليم" قبل إرسال أوراق الطالب لوزارة التعليم العالي لتسكينه بأحد الكليات.



