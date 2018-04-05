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أخبار البلد

«التعليم» تراجع شهادات خريجي المدارس الدولية قبل دخول الجامعات

الخميس 05/أبريل/2018 - 05:18 ص
عبير إبراهيم - مسئولة
عبير إبراهيم - مسئولة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أعلنت عبير إبراهيم، مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، أن هناك قرارًا وزاريًا جديدًا سيعتمده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم قريبًا؛ ينص على أحقية وزارة التربية والتعليم في مراجعة واعتماد الشهادات الدولية التي تمنحها المدارس في مصر للطلاب كل عام قبل التحاقهم بالجامعات.

وقالت "عبير"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه بناءً على هذا القرار الوزاري الجديد لن يتمكن طلاب المدارس الدولية من الالتحاق بالجامعات المصرية إلا بعد عرض شهادتهم الدولية على وزارة التربية والتعليم لمراجعتها واعتمادها أولًا بـ "ختم التربية والتعليم" قبل إرسال أوراق الطالب لوزارة التعليم العالي لتسكينه بأحد الكليات.

وأوضحت أن الهدف من هذه القرار هو أن تتأكد الوزارة من اكتمال التدرج الدراسي الخاص بالطالب وكذلك التأكد من عدم حدوث أي مخالفات أثناء دراسة الطالب بالمدرسة الدولية، والتأكد من أن الطالب درس المواد القومية التي يتم تدريسها على أرض مصر إلى جانب المواد التي يتم تدريسها في النظام الدولي الذي يدرس عليه.

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