ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

فاشونيستا..تطلق هاشتاج تحدى 30 يوما بدون مكياج

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:01 م
سارة جمال فاشوماميستا
سارة جمال فاشوماميستا
أمل مجدى
سارة جمال فاشون بلوجر قررت التخلي عن المكياج فى حياتها العادية وفى عملها الذى يعتمد على المكياج وبالفعل استطاعت أن تصل لما تحلم به وأصبح الآلاف يتابعونها .

قامت سارة بالعديد من المبادرات لتشجيع البنات لعدم وضع مكياج ومؤخرًا قامت بإطلاق هاشتاج تحدى 30 يوم بدون مكياج .

وفى حديثها لصدى البلد قالت جمال "الهاشتاج جاءت فكرته من شهر رمضان الكريم الذي أعتبره فرصة كبيرة للتخلص من عادات سيئة كثيرة وعندما عرضت الفكرة انضمت أكثر من 30 فتاة التحدى ورحبت دعاء الخبيرى أخصائية الأمراض الجلدية والليزر وبسنت عبد الرحمن ماركتينج التحدى بالفكرة وقدمت هدايا للفتيات التى ستستمر طوال الثلاثين يومًا تقوم بنشر صورة يومية لها بدون مكياج .

وأضافت "قمت بتصوير سيشن مع المصور سيف محمد الذى رحب بالفكرة وصورت 30 صورة مختلفين أقوم بإنزال صورة يوميًا مع معلومة جديدة لتوعية الفتيات بكيفية الحفاظ على بشرتهن .

وأكملت الفاشوماميستا كما تفضل أن يطلق عليها لأنها ربطت الأمومة بالفاشونيستا "ارتديت فى السيشن فستان أحمر من تصميم سلسبيل عبد الحميد التى حرصت على تقديمه بسيط مع حجاب أسود وإكسسوارات باللون الذهبى وحاز هذا اللوك على إعجاب المتابعين ".
فاشونيستا..تطلق هاشتاج تحدى 30 يوما بدون مكياج
فاشونيستا..تطلق هاشتاج تحدى 30 يوما بدون مكياج
فاشونيستا..تطلق هاشتاج تحدى 30 يوما بدون مكياج
فاشونيستا..تطلق هاشتاج تحدى 30 يوما بدون مكياج
فاشونيستا..تطلق هاشتاج تحدى 30 يوما بدون مكياج
فاشونيستا..تطلق هاشتاج تحدى 30 يوما بدون مكياج

ترشيحاتنا

ميرور: أفريقيا تنشطر إلى قارتين.. صور

محمد صلاح يسجل 38 هدفا ويصنع 13 بإجمالي 51 هدفا .. فيديو

شعبة الخضار والفاكهة: إنخفاض كبير في الأسعار خلال الفترة المقبلة ..فيديو

أسامة نبيه يكشف حقيقة رحيل كوبر والجهاز المعاون عن تدريب المنتخب.. فيديو

عضو مجلس إدارة النادى الأهلى يكشف آخر تطورات مشروع القرن.. فيديو

تامر أمين: «اللي هيدافع عن الشمال هيبقى شمال».. فيديو

محمد صلاح يتقدم للمركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.. فيديو

شاهد.. تعليق نارى من تامر أمين على بيان ألتراس أهلاوي

شاهد.. بث مباشر لمباراة ليفربول مع مانشيستر سيتي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

«الجندي» يلتزم الصمت بعد جلسة احتواء أزمته مع البرلمان

رضا عبدالعال لـ «صدى البلد»: «إيهاب جلال كان مستخبي في المقاصة»

مفاجأة غير متوقعة فى قضية مريم ضحية القتل العنصرى ببريطانيا .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبدالله السعيد ينشر صورته مع «تركي آل الشيخ».. ويلمح لانتقاله إلى السعودية

رؤساء المهرجانات المسرحية العربية والدولية يجتمعون بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

شاهد.. أحمد السقا يفتتح معرض أفيشات أفلامه في المغرب

سميحة أيوب ونجوم الفن يشاهدون محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا.. صور

شاهد.. جماهير ليفربول تشعل أجواء ملعب الأنفيلد بالشماريخ

فيديو

«الفقي»: سور الأزبكية به كتب بـ 2 جنيه وقيمتها الثقافية تتجاوز الآلاف.. فيديو
عماد أديب: من يعتقد بعدم وجود متعاطفين مع الإخوان مغفل.. فيديو
الفقي: مكتبة الإسكندرية مؤسسة عالمية على أرض مصرية.. فيديو
محمد صلاح يتقدم للمركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.. فيديو
وحيد حامد: جماعة الإخوان تجري في دم ثروت الخرباوي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟