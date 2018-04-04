فاشونيستا..تطلق هاشتاج تحدى 30 يوما بدون مكياج

سارة جمال فاشون بلوجر قررت التخلي عن المكياج فى حياتها العادية وفى عملها الذى يعتمد على المكياج وبالفعل استطاعت أن تصل لما تحلم به وأصبح الآلاف يتابعونها .



قامت سارة بالعديد من المبادرات لتشجيع البنات لعدم وضع مكياج ومؤخرًا قامت بإطلاق هاشتاج تحدى 30 يوم بدون مكياج .



وفى حديثها لصدى البلد قالت جمال "الهاشتاج جاءت فكرته من شهر رمضان الكريم الذي أعتبره فرصة كبيرة للتخلص من عادات سيئة كثيرة وعندما عرضت الفكرة انضمت أكثر من 30 فتاة التحدى ورحبت دعاء الخبيرى أخصائية الأمراض الجلدية والليزر وبسنت عبد الرحمن ماركتينج التحدى بالفكرة وقدمت هدايا للفتيات التى ستستمر طوال الثلاثين يومًا تقوم بنشر صورة يومية لها بدون مكياج .



وأضافت "قمت بتصوير سيشن مع المصور سيف محمد الذى رحب بالفكرة وصورت 30 صورة مختلفين أقوم بإنزال صورة يوميًا مع معلومة جديدة لتوعية الفتيات بكيفية الحفاظ على بشرتهن .



وأكملت الفاشوماميستا كما تفضل أن يطلق عليها لأنها ربطت الأمومة بالفاشونيستا "ارتديت فى السيشن فستان أحمر من تصميم سلسبيل عبد الحميد التى حرصت على تقديمه بسيط مع حجاب أسود وإكسسوارات باللون الذهبى وحاز هذا اللوك على إعجاب المتابعين ".

