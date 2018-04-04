2000 حاج مسيحي يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء الطقوس الدينية

يشهد مطار القاهرة الدولي، منذ بداية الأسبوع الجاري، تدفق الحجاج المسيحيين المتوجهين إلى مدينة القدس المحتلة، بهدف زيارة الأماكن المقدسة وأداء الطقوس الدينية.





وقالت مصادر بالمطار، إن 2000 حاج مسيحي، غادروا القاهرة، متوجهين إلى مدينة القدس المحتلة، على متن 9 رحلات جوية، منذ بداية الرحلات حتى الآن، موضحة أنه تم إنهاء إجراءات سفرهم من صالات السفر بالمطار، وسط إجراءات تأمينية مشددة، ومن المقرّر أن يستمر تدفق الرحلات إلى حتى انتهاء احتفالات عيد القيامة.





وانطلقت أولى رحلات إير سيناء المخصصة لنقل الحجاج المسيحيين، من القاهرة إلى مدينة القدس، يوم 29 مارس الماضي، دون وضع مخطط ثابت لها على جدول الرحلات.



