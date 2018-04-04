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أخبار البلد

2000 حاج مسيحي يغادرون القاهرة إلى القدس لأداء الطقوس الدينية

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:09 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
يشهد مطار القاهرة الدولي، منذ بداية الأسبوع الجاري، تدفق الحجاج المسيحيين المتوجهين إلى مدينة القدس المحتلة، بهدف زيارة الأماكن المقدسة وأداء الطقوس الدينية.

وقالت مصادر بالمطار، إن 2000 حاج مسيحي، غادروا القاهرة، متوجهين إلى مدينة القدس المحتلة، على متن 9 رحلات جوية، منذ بداية الرحلات حتى الآن، موضحة أنه تم إنهاء إجراءات سفرهم من صالات السفر بالمطار، وسط إجراءات تأمينية مشددة، ومن المقرّر أن يستمر تدفق الرحلات إلى حتى انتهاء احتفالات عيد القيامة.

وانطلقت أولى رحلات إير سيناء المخصصة لنقل الحجاج المسيحيين، من القاهرة إلى مدينة القدس، يوم 29 مارس الماضي، دون وضع مخطط ثابت لها على جدول الرحلات.

جدير بالذكر أن شركة آير سيناء، خصّصت 26 رحلة جوية من مطار القاهرة ، لنقل نحو 4700 حاج مسيحي، قبيل أسبوع الآلام وحضور عيد القيامة بمدينة القدس، والقيام بجولات سياحية بالأماكن المقدسة بمدينة بيت لحم وكنيسة القيامة.

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