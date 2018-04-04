10 علامات صامتة لا يجب تجاهلها تكشف عن أمراض اللثة

من المهم جدًا الحفاظ على نظافة الفم بشكل استثنائي، كما يمكنك التعرف على بعض أمراض الأسنان واللثة عند حدوثها، وإذا تركت التجاويف أو غيرها من الشذوذات اللثوية دون علاج لفترات طويلة من الزمن ، يمكن أن تتحول إلى مشاكل أكبر وتسبب مضاعفات صحية غير مرغوب فيها.





ونعلم جميعنا أن التجاويف وأمراض اللثة يمكن أن تحدث عندما لا ننظف أسناننا ويستخدم خيط الأسنان بما يكفي من المرات في اليوم، وإذا كنا نستهلك نظاماً غذائياً غنياً بالسكريات، والمواد الحافظة الاصطناعية وأصباغ الطعام، مما يجعلنا أكثر عُرضة لخطر الإصابة بأمراض الأسنان واللثة.





وتحتوي اللثة البشرية على منطقتين من اللحم الوردي داخل فمنا ، والتي تغطي الجزء العلوي من أسناننا وأيضا تقديم الدعم لأسناننا، وهناك نوعان رئيسيان من أمراض اللثة الشائعة و التهاب اللثة.





ويحدث التهاب اللثة عادة بسبب سوء نظافة الفم والوراثة، وتجاهل أمراض اللثة يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان، وسقوط الأسنان، القرحة وحتى أمراض القلب! لذلك هناك بعض العلامات الصامتة لأمراض اللثة، والتي يجب ألا تتجاهلها أبدًا، وتشمل:





1- عندما يعاني الناس من أمراض اللثة ، يمكن أن يتعرضوا للالتهاب المزمن في اللثة، حيث تصبح اللثة منتفخة ومؤلمة، حيث إن القيح الذي يتشكل بسبب العدوى في اللثة يمكن أن يمنع التدفق الصحي للدم في ذلك منطقة.





2- يمكن أن يسبب التهاب اللثة أعراضًا أخرى، وهي احمرار اللثة، ولا يصاحب هذا الاحمرار الألم، في البداية لذلك، يميل الناس إلى تجاهلها وعدم علاجها حتى تزيد الإصابة والالتهاب.





3- إذا كانت اللثة تشعر منتفخة أو ناعمة للغاية، يمكن أن تكون أيضًا عرضًا صامتًا آخر لأمراض اللثة، حيث يحدث هذا عندما يجلب الالتهاب الماء إلى أنسجة اللثة ويجعلها متطفلة.





4- من الطبيعي أن ينزف لثتنا قليلًا أثناء التنظيف أو التنظيف بالفرشاة في بعض الأحيان، ومع ذلك، إذا لاحظت أن دمك ينزف في كل مرة تقوم فيها بالفرشاة، أو في وقت ما، حتى بدون لمسها، فقد يكون ذلك عرضاً آخر صامتًا للإصابة بالتهاب اللثة.





5- إذا كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة المستمرة، والتي هي مزمنة، حتى بعد تنظيف أسنانك وتنظيف لسانك، أو باستخدام غسول الفم، فإنه يمكن أن يكون مؤشرًا على أمراض اللثة، وعندما تختلط البكتيريا، يمكن ان تسبب في العدوى، مع جزيئات الطعام المتراكمة في اللثة والأسنان والتي تسبب رائحة الفم الكريهة.





6- عند ممارسة الضغط على اللثة ، التي تتورم بالفعل ، إذا لاحظت إفرازًا مائيًا أبيضًا ، مع أو بدون دم ، فقد يكون أيضًا نتيجة التهاب دواعم السن أو التهاب اللثة، حيث أن الإفراز هو القيح الناجم عن أمراض اللثة.





7- إذا كنت تعاني فجأة من طعم سيئ في فمك ، كأنك قد أكلت طعامًا كريهًا / فاسدًا وإذا كان كل شيء تأكله سيئًا ، فيجب عليك فحص أمراض اللثة ، حيث يمكن خلط إفراز القيح مع اللعاب في الفم وخلق طعم سيء.





8- إذا لاحظت أن أسنانك تظهر فجأة أكبر أو أطول مما كانت عليه ، فقد يكون السبب هو تراجع اللثة ، ويمكن أن يتسبب اللثة والتهاب اللثة في تلاشي اللثة والانحسار ، وبالتالي تقليل حجمها وجعل الأسنان تبدو أكبر.





9- يمكن أن تكون الأسنان الفضفاضة أو الأسنان المهزوزة علامة واضحة على الإصابة بأمراض اللثة ، والتي يتجاهلها معظم الناس، وإذا كنت تعاني من الأسنان الفاسدة قبل الأوان ، أي قبل بلوغ هذا العمر 50 عامًا ، يجب عليك فحص.



