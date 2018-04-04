أبو شقة: لن يكون هناك رئيس منفرد للوفد.. وسنستعين بالقامات.. فيديو

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد الجديد، إنه لن يكون هناك رئيس منفرد للوفد، مؤكدا أنه سيستعين بقامات علمية وسياسية وثقافية بالمجلس الاستشارى للحزب.



وأضاف أبو شقة خلال حواره ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة المحور تقديم الإعلامى محمد الباز: "لن أتعامل فى حزب الوفد كرئيس وأتخذ قرارات ولكن سيكون هناك تشاور وطرح القرارات على الجميع، لابد من الاستفادة من التجربة السابقة فى العمل السياسي".



وأوضح ان شعار الوفد بيت الأمة سنحققه في الفترة المقبلة من خلال تلقى شكاوى المواطنين وتبنيها وحلها بالتنسيق مع الحكومة، وأكد ان الفترة السابقة فى عمر الحزب شهدت خلافات لكن فى الفترة المقبلة ستنتهى بفتح صفحة جديدة شعارها الحب يبن الجميع .



وأشار الى ان هناك 3 محاور يتمكن من خلالها حزب الوفد الدفع بمرشح فى الانتخابات الرئاسية 2022 أبرزها أن يكون جاهزا لأي انتخابات واذا وصل لمرحلة تشكيل حكومة حتى وان كانت موازية باختيار وزراء.



وتابع: «تسليم رئاسة الحزب رسميا يوم الثلاثاء المقبل بدلا من يوم السبت فى مشهد حضارى ديمقراطى يعكس الصورة الجميلة للحزب».