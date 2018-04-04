ربيع ياسين لـ"صدى البلد": الرئيس السيسي يحتضن الشباب.. والأولتراس سيفي بوعده

علق ربيع ياسين نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لمنتخب مواليد 2001 على البيان الصادر من رابطة أولتراس أهلاوي بأنه خطوة جيدة وفي غاية الأهمية.



وأضاف ياسين في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تعهد الاولتراس يوضح انتماءه الشديد إلى الوطن، مضيفا ان رئيس الجمهورية سيحتضن هؤلاء الشباب لأنه دائما يساند الجميع من أجل تقدم البلاد.



وأشار نجم الأهلي السابق الي ان الرابطة ستنفذ وعدها في هذه المرة، ولن تعود الي أعمال شغب من جديد متمنيا عودة الجماهير إلى المدرجات في المرحلة القادمة.



واختتم ياسين ان وسائل الاعلام بأكملها ستساند أولتراس اهلاوي في الفترة القادمة بعد تقديم وعد وافٍ بعدم حدوث أي أعمال تخالف القانون وتؤجل مسيرة تقدم الدولة المصرية في الوقت الحالي.