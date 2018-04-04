عمرو أديب: السعودية تساير روح العصر بإنشاء 100 دار عرض سينمائي.. فيديو

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بقرار السعودية بإنشاء 100 دار عرض سينمائي، مشيرًا إلى أن المجتمع السعودي بات يشهد مراجعة لكل شيء في المملكة لتحقيق نقلة كبرى تتناسب مع روح العصر الحالي.





وأضاف أن الأسرة الحاكمة فى السعودية تتفهم روح العصر الحالي وتشهد تطورًا كبيرًا، موضحًا أن المملكة بصدد إنتاج العديد من الأفلام الحديثة، لإدراكها بقيمة وأهمية الفن في الحد من التعصب بين الشعوب.



