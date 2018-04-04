ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عمرو أديب: السعودية تساير روح العصر بإنشاء 100 دار عرض سينمائي.. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:00 م
صدى البلد
محمد الصاحى
أشاد الإعلامي عمرو أديب، بقرار السعودية بإنشاء 100 دار عرض سينمائي، مشيرًا إلى أن المجتمع السعودي بات يشهد مراجعة لكل شيء في المملكة لتحقيق نقلة كبرى تتناسب مع روح العصر الحالي.

وأضاف أن الأسرة الحاكمة فى السعودية تتفهم روح العصر الحالي وتشهد تطورًا كبيرًا، موضحًا أن المملكة بصدد إنتاج العديد من الأفلام الحديثة، لإدراكها بقيمة وأهمية الفن في الحد من التعصب بين الشعوب.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تتجه فيه السعودية لإنشاء تلك الدور يتم هدم دور السينما في مصر رغم ما تشهده الدولة من وجود العديد من الكتاب والمفكرين والمثقفين، وما كانت تنتجه السينما المصرية من أفلام، مضيفًا أن والده كتب 200 فيلم للسينما المصرية.

ترشيحاتنا

رضا عبدالعال لـ «صدى البلد»: «إيهاب جلال كان مستخبي في المقاصة»

عمرو أديب: السعودية تساير روح العصر بإنشاء 100 دار عرض سينمائي.. فيديو

رضا عبدالعال لـ«صدى البلد»: مرتضى منصور «هيحط» تشكيل الزمالك فى مباريات الدورى

عمرو أديب يكشف سبب تألق محمد صلاح.. فيديو

محمد صلاح يسجل هدفاً ويقود ليفربول للتقدم على مانشستر سيتي 2-0.. فيديو

عضو مجلس إدارة النادى الأهلى يكشف آخر تطورات مشروع القرن.. فيديو

سميحة أيوب ونجوم الفن يشاهدون محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا.. صور

في تطور سريع.. إدارة نادي الزمالك تسلم كشوف المرتبات والمكافآت للجنة المالية

ميرور: أفريقيا تنشطر إلى قارتين.. صور

أحمدي نجاد يفضح النظام الإيراني ويطمئن الشعب "الربيع الحقيقي قادم"

تجديد حبس المدير المالي وأمين خزينة الزمالك 15 يوما

وحيد حامد: جماعة الإخوان تجري في دم ثروت الخرباوي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبدالله السعيد ينشر صورته مع «تركي آل الشيخ».. ويلمح لانتقاله إلى السعودية

رؤساء المهرجانات المسرحية العربية والدولية يجتمعون بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

شاهد.. أحمد السقا يفتتح معرض أفيشات أفلامه في المغرب

سميحة أيوب ونجوم الفن يشاهدون محمد صلاح بدوري أبطال أوروبا.. صور

شاهد.. جماهير ليفربول تشعل أجواء ملعب الأنفيلد بالشماريخ

فيديو

«الفقي»: سور الأزبكية به كتب بـ 2 جنيه وقيمتها الثقافية تتجاوز الآلاف.. فيديو
عماد أديب: من يعتقد بعدم وجود متعاطفين مع الإخوان مغفل.. فيديو
الفقي: مكتبة الإسكندرية مؤسسة عالمية على أرض مصرية.. فيديو
محمد صلاح يتقدم للمركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.. فيديو
وحيد حامد: جماعة الإخوان تجري في دم ثروت الخرباوي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟

هل تؤيد تحول ائتلاف دعم مصر إلى حزب سياسي؟