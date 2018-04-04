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برلمان

حاتم باشات يشارك مؤتمر الجمعية الأرثوذكسية البرلمانية في لبنان.. صور

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:06 م
حاتم باشات يشارك
حاتم باشات يشارك مؤتمرالجمعية الارثوذكسية البرلمانية بلبنان
فريدة على و أمينة الدسوقى
شارك اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة الزيتون والأميرية في مؤتمر"التنويع في الوحدة والحريات الأساسية للمسيحيين والمسلمين في الشرق الأوسط" الذي تقيمه الجمعية الأرثوذكسية البرلمانية في لبنان واستضافها البرلمان اللبناني.

شارك فى المؤتمر 75 برلمانيًا من 16 دولة أوروبية وعربية وآسيوية، إضافة إلى عدد من الاتحادات البرلمانية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحوار.

وقال "باشات" فى كلمته إن منطقة الشرق الأوسط تتعرض لموجات مخططه من التطرف الديني والإرهاب والفتن الطائفية بقصد إضعافها وإضعاف جيوشها لشغلها عن قضيتها الأساسية الأرضي المحتلة.

وأضاف نائب المصريين الأحرار، أن المخطط يستخدم ادوات متعددة من التنظيمات والجماعات الارهابية في المنطقة. 

وتابع ان الفاعل يسعي لتغيير القيم والعادات والتقاليد وعلينا النظر بجدية لمواجهته بالإرادة الدولية ولابد من التعاون الجماعي بين المؤسسات الدينية والأمنية والسياسية والمجتمعية في دول المنطقة وأصدقائها للحد من هذه المخاطر.

وأشار إلي أن التنظيمات تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لما يعرف بحروب الجيل الرابع في محاولة منها لتضليل الشباب واثارة القلاقل ويجب مواجهة الأمر بتوحيد خطاب إعلامي إيجابي.
حاتم باشات يشارك مؤتمر الجمعية الأرثوذكسية البرلمانية في لبنان.. صور
حاتم باشات يشارك مؤتمر الجمعية الأرثوذكسية البرلمانية في لبنان.. صور
حاتم باشات يشارك مؤتمر الجمعية الأرثوذكسية البرلمانية في لبنان.. صور

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