تعرف على إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. فيديو

تعرض النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول الانجليزي للاصابة في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي الانجليزي في دوري أبطال أوروبا ، وخرج مستبدلا في الدقيقة 52 ، من المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 3-0.



وكشفت صحيفة ديلي ميل الانجليزية أن إصابة محمد صلاح طفيفة، ولن تعيقه عن مواصلة مشواره مع الفريق في باقي مباريات الموسم.



وأضافت أن صلاح كان يريد إكمال المباراة وأخبر يورجن كلوب مدرب الفريق بذلك إلا أن الأخير رفض خوفا من تفاقم الاصابة ولكي يحافظ على صلاح قبل مباراة العودة الهامة أمام مانشستر سيتي الثلاثاء المقبل.



وسجل محمد صلاح الهدف الأول لفريقه، وصنع الهدف الثالث لزميله ساديو ماني.