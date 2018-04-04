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رياضة

«مرجان» يناقش استعدادات الأهلي لأعياد الربيع

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:01 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يعقد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في الثانية عشرة ظهر غدٍ، الخميس، اجتماعًا مع اللجنة المنظمة لاحتفالات أعياد شم النسيم، وذلك بحضور خالد مرسي، مدير مقر النادي بالجزيرة، وحسن مسعود، مدير فرع مدينة نصر، ومحمود الفيشاوي، مدير فرع الشيخ زايد.

يستعرض الاجتماع كافة الإجراءات التنظيمية التي يشهدها الأهلي في احتفالات أعياد الربيع، وذلك حرصًا من الإدارة التنفيذية على ترتيب كافة الأمور المتعلقة بهذه الاحتفالات، وخروجها بالشكل الذى يليق بالنادي الأهلي، وبأعضائه، سواء في مقر الجزيرة أو فرعيْ مدينة نصر والشيخ زايد.

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