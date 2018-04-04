«سيدات طائرة الأهلي» في نهائي كأس مصر

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي مساء اليوم، الأربعاء، على نظيره الشمس، في نصف نهائي كأس مصر بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على صالة ستاد القاهرة.



وصعد فريق سيدات الأهلي إلى المباراة النهائية، المقرر لها الثامنة مساء بعد غدٍ، الجمعة، للقاء الفائز من مباراة الزمالك وسبورتنج، المقرر لها غدًا، الخميس.



وقدمت لاعبات الأهلي أداءً قويًا، تحت قيادة الكابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق، ونجحن في حسم اللقاء لصالحهن بثلاث أشواط مقابل شوط واحد، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي.. 22-25، 25-10، 25-12، 25-11.