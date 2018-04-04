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أخبار العالم

مرشحة ترامب لـ «سي.آي.إيه» توضح دورها في «عين القطة» أمام الكونجرس

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:20 م
جينا هاسبل
جينا هاسبل
حنين الشريف
أكد دان كوتس مدير المخابرات القومية الأمريكية أنه سيتحتم على جينا هاسبل، مرشحة الرئيس دونالد ترامب، لمنصب مديرة وكالة المخابرات المركزية "سي.آي.إيه" توضيح دورها في تاريخ التعذيب أمام الكونجرس الأمريكي.

وقال "كوتس" إن "هاسبل" تعتزم توضيح دورها في ممارسة التعذيب ضد المشتبه بصلتهم بالإرهاب داخل سجن "عين القطة" الأمريكي في تايلاند.. وأكد أنها ستحرص على أن يصبح كل شيء متاحاً بشكل كامل للجان المعنية في الكونجرس.

وأضاف: "أنوي قدر الإمكان، إلغاء السرية عن بيانات هاسبل دون، سنبذل كل جهد ممكن لشرح دورها بشكل كامل".

تجدر الإشارة إلى أن موظف وكالة الأمن القومي الأمريكية السابق إدوارد سنودن، أكد أن "جينا هاسبل" تخاطر بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب تورطها في تعذيب معتقلين.

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