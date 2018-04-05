«مش هتجوزه» العبارة الأخيرة قبل انتحار «نورا» للتخلص من ضغط أهلها بالزواج من نجل عمها

قررت فتاة التخلص من محاولات أسرتها لإعادتها لخطيبها مرة أخري رغم رفضها، حيث ألقت بنفسها من الطابق السادس بمنطقة بولاق الدكرور لتسقط جثة هامدة.





- 7 أشهر

بداية النهاية.. كانت منذ سبعة أشهر، حين فسخت الفتاة خطبتها من نجل عمها بسبب عدم التفاهم بينهما، وخلال المدة الماضية كانت أسرتها تحاول إقناعها بالعودة إليه ولكنها كانت دائمًا رافضة ذلك.





- محاولات الإقناع

علي مدار 7 أشهر ظلت أسرة الفتاة تحاول إقناعها بشتي الطرق للعودة إلي نجل عملها، والزواج منه وظلت رافضة تمامًا لمحاولات إقناعهم وبدأت حالتها النفسية تسوء يومًا بعد يوم مع محاولات الضغط عليها.





- الطابق السادس

مع محاولات الضغط الأسرية علي الفتاة وسوء حالتها النفسية، اتخذت قرارًا بالتخلص من حياتها والهروب من نجل عمها والعودة إليه والزواج منه، حيث قررت إلقاء نفسها من الطابق السادس لتسقط قتيلة رفض الزواج.





- مصرع نورا

تلقي اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أامن الجيزة إخطارًا من قسم شرطة بولاق الدكرور بسقوط فتاة من علو بأحد عقارات المنطقة، انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور وبفحص البلاغ تبين أن المتوفية تدعي نورا . ش . ا 20 سنة عاملة بمحل حلواني ملقاة امام العقار ومصابة بعدة كسور وكدمات وقد فارقت الحياة.





- انتحار

وأفادت التحريات التي أجراها العميد طارق حمزة مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة بإشراف اللواء ابراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث أن المتوفية ألقت بنفسها من شرفة غرفة نومها من الطابق السادس وذلك لرفضها الزواج من نجل عمها.





- نجل عمها

وأشارت التحريات التي أجريت برئاسة العميد عبد الوهاب شعراوي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن الفتاة كانت مخطوبة لنجل عمها وفسخت خطبتها منذ 7 أشهر وحاول مرارًا العودة إليها كما حاولت أسرتها إقناعها بالعودة إليه والزواج منه إلا أنها مع استمرار رفضها ومحاولاتهم بإقناعها قررت التخلص من حياتها فانتحرت قفزًا من الطابق السادس.





- شهود العيان