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رياضة

محمد صلاح يتقدم للمركز الثالث في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا.. فيديو

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:09 م
صدى البلد
كتب - خالد طلعت
تقدم النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول الانجليزي الى المركز الثالث في قائمة هدافي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ، بعدما سجل هدفا لفريقه ليفربول في مرمى مانشستر سيتي في الشوط الأول من مباراة الفريقين الذي انتهى بتقدم الريدز 3-0 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورفع محمد صلاح رصيده الى 8 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا ليتقدم الى المركز الثالث في قائمة هدافي البطولة.

ويحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد صدارة هدافي البطولة، فيما يحتل المهاجم الفرنسي وسام بن يدير المركز الثاني في القائمة بعشرة أهداف.

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