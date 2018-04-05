شعراء الإسكندرية في أولى الأمسيات الشعرية بمعرض الكتاب ..صور

فى أولى الأمسيات الشعرية بمعرض الإسكندرية للكتاب الذى تنظمه هيئة الكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي بملعب كلية الهندسة بشارع لطفي السيد بالشاطبي خلال الفترة من ٣٠مارس حتى ٩ أبريل، شارك عدد من شعراء الإسكندرية بإلقاء مجموعة من القصائد تنوعت بين الفصحى والعامية.



