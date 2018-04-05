شعراء الإسكندرية في أولى الأمسيات الشعرية بمعرض الكتاب ..صور

فى أولى الأمسيات الشعرية بمعرض الإسكندرية للكتاب الذى تنظمه هيئة الكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي بملعب كلية الهندسة بشارع لطفي السيد بالشاطبي خلال الفترة من ٣٠مارس حتى ٩ أبريل، شارك عدد من شعراء الإسكندرية بإلقاء مجموعة من القصائد تنوعت بين الفصحى والعامية.
وضمت قائمة الشعراء المشاركين كلًا من أحمد البحيرى ، والشاعرة فوزية شاهين ، محمد الناقة ، مريم فؤاد ، سيد محمود عبد الرحمن ، محمد السكندري ، سليمان الهوارى ، شيماء موسى ، أميمة سلطان ، أيمن صادق ، محمد العربى ، محمد الكافورى ، عمرو شرف ، مدحت يوسف ، فتحى عوض ، محمد صادق ، محمد سعد ، أميرة البيلى ، سعيد الضبعاوى ، والطفلة جانا صالح وأدار الأمسية الشاعر فؤاد إبراهيم.