تعرف على 4 حوادث طائرات تعرض لها الجيش الأمريكي خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تحكم مروحية تابعة للقوات الجوية من طراز إف-16 قاعدة نيليس الجوية في نيفادا، وفق وسائل إعلام أمريكية.



وقال البيان الصادر عن البنتاجون: "تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية من طراز إف 16 بقاعدة نيليس الجوية فى نيفادا فى حوالى الساعة 10:30 صباحا خلال التدريب الروتيني على نطاق التجارب".



ومن جانبها قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن هذه الحادثة هي الرابعة خلال 24 ساعة فقط:



* تحطمت طائرة من طراز ايه في 8 بي هارى 2، اليوم الثلاثاء، تابعة للقوات الجوية الأمريكية أثناء إقلاعها من مطار جيبوتى - أمبولى الدولى. وتمكّن الطيار من الإخراج ويتم علاجه حاليًا.



* تحطمت قوات مشاة البحرية الامريكية CH-53، اليوم الثلاثاء، بالقرب من مرفق الطيران البحرى فى سنترو فى كاليفورنيا ، مما أسفر عن مصرع أربعة من أفراد الطاقم.



* تعرضت طائرة مروحية تابعة للولايات المتحدة من طراز مارينز كوربس CH-53 لأضرار في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أثناء هبوطها في جيبوتي الواقعة في شرق أفريقيا ، بالقرب من شاطئ أرتا.



