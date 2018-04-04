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أخبار العالم

تعرف على 4 حوادث طائرات تعرض لها الجيش الأمريكي خلال 24 ساعة

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:19 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تحكم مروحية تابعة للقوات الجوية من طراز إف-16 قاعدة نيليس الجوية في نيفادا، وفق وسائل إعلام أمريكية.

وقال البيان الصادر عن البنتاجون: "تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية من طراز إف 16 بقاعدة نيليس الجوية فى نيفادا فى حوالى الساعة 10:30 صباحا خلال التدريب الروتيني على نطاق التجارب".

ومن جانبها قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن هذه الحادثة هي الرابعة خلال 24 ساعة فقط:

* تحطمت طائرة من طراز ايه في 8 بي هارى 2، اليوم الثلاثاء، تابعة للقوات الجوية الأمريكية أثناء إقلاعها من مطار جيبوتى - أمبولى الدولى. وتمكّن الطيار من الإخراج ويتم علاجه حاليًا.

* تحطمت قوات مشاة البحرية الامريكية CH-53، اليوم الثلاثاء، بالقرب من مرفق الطيران البحرى فى سنترو فى كاليفورنيا ، مما أسفر عن مصرع أربعة من أفراد الطاقم.

* تعرضت طائرة مروحية تابعة للولايات المتحدة من طراز مارينز كوربس CH-53 لأضرار في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أثناء هبوطها في جيبوتي الواقعة في شرق أفريقيا ، بالقرب من شاطئ أرتا.

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