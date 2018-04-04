تعرف على مشوار «رجال طائرة الأهلي» إلى نهائي البطولة الأفريقية

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة للرجال بالنادي الأهلي مساء غدٍ الخميس، مباراة نهائي بطولة إفريقيا، أمام نظيره طلائع الجيش، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة.





وخاض رجال طائرة الأهلي، قبل لقاء النهائي، سبع مباريات بالبطولة، نجحوا في الفوز بها جميعًا، وصولًا للمباراة النهائية.





كان الأهلي استهل مشواره في البطولة أمام فريق نيمو ستارز الأوغندي، ونجح في تحقيق الفوز بثلاثة أشواط نظيفة.. وفي الجولة الثانية فاز على نظيره الشرطة الإيفواري بثلاثة أشواط نظيفة.. وعاد الأهلي لمواصلة انتصاراته أمام السجون الكيني وفاز عليه بنتيجة 3-صفر.. قبل الفوز على ريد سكينز بطل ليسوتو بنفس النتيجة.. واختتم الأهلي مواجهاته في المجموعة الأولى بلقاء اسبوار الكونغولي الذي فاز عليه بثلاثية نظيفة، ليقطع الفريق تذكرة التأهل إلى ربع نهائي البطولة.



