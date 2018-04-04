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رياضة

الأهلي يدعو وزير الشباب ومحافظ القاهرة لحضور نهائي بطولة الطائرة

الأربعاء 04/أبريل/2018 - 11:11 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، الدعوة لعدد من الشخصيات لحضور المباراة النهائية مساء غدٍ الخميس، ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة رجال، وحفل الختام.

وشملت الدعوات كلا من: المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ود. عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، ود. علاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأولمبية، ومحمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والمهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، واللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، وسفراء الدول المشاركة بالبطولة.

ويواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش في السابعة مساء غدٍ الخميس، في نهائي البطولة الإفريقية على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

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