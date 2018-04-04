الفقي: مكتبة الإسكندرية مؤسسة عالمية على أرض مصرية.. فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، الكاتب والمحلل السياسي، إن مكتبة الاسكندرية مؤسسة عالمية على أرض مصرية ونهتم بما يحدث في العالم، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الدول العربية شاركت في معارض الكتاب.



وأضاف «الفقي» خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن مكتبة الإسكندرية كانت بمثابة خلية نحل خلال معرض الكتاب، وحضر عدد كبير من الوزراء والمسئولين مع جميع دور النشر، لافتا إلى أن معرض الكتاب كان احتفالية ثقافة تستحق الاهتمام والتقدير .



وأشار الكاتب والمحلل السياسي، إلى أن كل المعنيين بالكتب والمكتبات كانوا حريصين على المشاركة وعلى رأسهم مؤسسة الأهرام المهن التمثيلية وجامعة الإسكندرية وهيئة الكتاب، مؤكدا أن مكتبة الأسكندرية كيان ضخم فيه الأداء والفنون والثقافات العامة والمسرح والسينما وأشياء كثيرة بلا حدود يسعوا الي الدفع بها الي الامام.